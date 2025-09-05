GP de Italia: Paul Aron correrá la primera práctica en el Alpine de Franco Colapinto La 16ª fecha del calendario de la Máxima tendrá dos entrenamientos.

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 a correrse el próximo fin de semana en el circuito de Monza, Alpine anunció que el piloto reserva Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto. Esta decisión se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir en la temporada por una cuestión reglamentaria de la categoría.

DÍAS Y HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)