Un balance más que positivo para el nutrido grupo de 40 pilotos representantes del Club Bicicross San Juan, quienes estuvieron presentes durante el último fin de semana en un nuevo encuentro del Campeonato Argentino y Open. La sexta fecha de los torneos que fiscaliza la Federación Argentina de Bicicross se disputaron entre el viernes 10 y domingo 12 de octubre en la Ciudad de La Rioja. A continuación, el detalle de los sanjuaninos.
Campeonato Argentino BMX 2025 – Fecha 6
Camicletas: 4° Mireya Marin
Escuela 6 años: 2° Noha Liam Ruarte y 7° Federico Recabarren.
Novicios 7 años: 4° Jeremías Miranda
Novicios 8 años: 7° Lautaro Luna y 8° Juan Cruz Mota.
Novicios 9 años: 8° Luciano Allis.
Novicios 10 años: 5° Teo Luna y 6° Cayetano Oieni.
Novicios 11 años: 1° Julián Recabarren.
Novicios 12 años: 1° Ciro Mora, 2° Santino Macías y 5° Thiago Olmos.
Novicios 13 años: 4° Joaquín Torres.
Novicios 14 años: 4° Juan José Torregrosa y 5° Juan Ignacio Torregrosa.
Novicios 15 años: 3° Yago Ávila.
Novicios 16 años: 1° Ezequiel Galat.
Damas 07 y 08 años: 3° Mía Torregrosa
Damas 11 y 12 años: 4° Umma Distefano
Damas 15 y 16 años: 1° Lola González
Expertos 08 años: 3° Ignacio Olmos y 6° Máximo Marin.
Expertos 09 años: 1° Juan Cruz Frack, 4° Matías Leiva y 5° Yutiel Miranda.
Expertos 12 años: 6° Bautista Solera.
Expertos 13 años: 6° Santiago Lescura.
Expertos 14 años: 2° Bautista Quiroga.
Expertos 15 años: 2° Marcos Frack.
Expertos de 17 a 24 años: 6° Ciro Reta.
Expertos de 30 o más años: 3° Federico Gallardo.
Junior Women: 4° María Agustina Crifo.
Junior Men: 6° Lautaro Agüero y 8° Lucas Andrés Molina.
Elite Men: 5° Franco Molina.
Open Argentino BMX 2025 – Fecha 6
Camicletas: Mireya Marin de San Juan, presente. Categoría participativa.
Escuela 6 años: Federico Recabarren y Noha Liam Ruarte de San Juan, presentes. Categoría participativa.
Expertos hasta 8 años: 3° Ignacio Olmos, 7° Máximo Marin y 8° Tiziano Frack.
Expertos de 9 y 10 años: 8° Juan Cruz Frack.
Expertos 13 y 14 años: 3° Bautista Quiroga.
Expertos 15 y 16 años: 4° Marcos Frack.
Expertos 17 o más años: 5° Federico Gallardo.
Novicios 07 y 08 años: 5° Jeremías Miranda.
Novicios 09 y 10 años: 3° Teo Luna.
Novicios 11 y 12 años: 1° Santino Macias, 2° Ciro Mora, 5° Thiago Olmos.
Novicios 15 o más años: 2° Ezequiel Galat, 6° Yago Ávila.
Crucero Open 40 años o más: 5° Marcelo Francisco López
Damas 8 años: 2° Mía Torregrosa.
Damas 9 y 12 años: 2° Umma Distefano.
Damas Pro: 3° María Agustina Crifo y 7° Lola González.
Junior y Elite: 2° Franco Molina.
En total hubo presentes casi 300 participantes, provenientes de federaciones y/o asociaciones de distintos puntos del país. La organización estuvo a cargo de la Asociación Riojana de Bicicross. La próxima fecha, la séptima, será la última del año y definirá a los campeones de la temporada. El evento está programado para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre 2025, en la localidad General Deheza, Córdoba.