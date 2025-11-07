Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación de la carrera Sprint Tras la noticia de su confirmación, tuvo una buena práctica libre, pero no pudo repetirlo en la qualy. Fue eliminado en la primera etapa mientras que Pierre Gasly se mantuvo entre los 10 mejores.

Este fin de semana se disputa la 21° fecha de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil. Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la próxima temporada de la F1. El argentino terminó 16° la única práctica que afrontó minutos después de la oficialización de su continuidad.

Tras la sesión de entrenamientos, Colapinto disputó la clasificación de la carrera Sprint y largará desde el puesto 16. Por su parte, Pierre Gasly quedó 13°. El GP de Brasil se correrá el domingo desde las 14:00 de Argentina a 71 vueltas sobre el circuito de Interlagos, con un recorrido total de 306 kilómetros.

Terminó la clasificación de la carrera Sprint: Lando Norris se quedó con la pole. El piloto británico se quedó con el primer lugar, y sigue dando pasos importantes en la pelea por el título. El podio lo completaron Kimi Antonelli y Oscar Piastri.

Así quedó la clasificación de la carrera Sprint