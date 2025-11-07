Este fin de semana se disputa la 21° fecha de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil. Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la próxima temporada de la F1. El argentino terminó 16° la única práctica que afrontó minutos después de la oficialización de su continuidad.
Tras la sesión de entrenamientos, Colapinto disputó la clasificación de la carrera Sprint y largará desde el puesto 16. Por su parte, Pierre Gasly quedó 13°. El GP de Brasil se correrá el domingo desde las 14:00 de Argentina a 71 vueltas sobre el circuito de Interlagos, con un recorrido total de 306 kilómetros.
Terminó la clasificación de la carrera Sprint: Lando Norris se quedó con la pole. El piloto británico se quedó con el primer lugar, y sigue dando pasos importantes en la pelea por el título. El podio lo completaron Kimi Antonelli y Oscar Piastri.
Así quedó la clasificación de la carrera Sprint
- 1 – Lando Norris (McLaren)
- 2 – Kimi Antonelli (Mercedes)
- 3 – Oscar Piastri (McLaren)
- 4 – George Russell (Mercedes)
- 5 – Fernando Alonso (Aston Martin)
- 6 – Max Verstappen (Red Bull)
- 7 – Lance Stroll (Aston Martin)
- 8 – Charles Leclerc (Ferrari)
- 9 – Isack Hadjar (RB)
- 10 – Nico Hulkenberg (Sauber)
- 11 – Lewis Hamilton (Ferrari)
- 12 – Alex Albon (Williams)
- 13 – Pierre Gasly (Alpine)
- 14 – Gabriel Bortoleto (Sauber)
- 15 – Oliver Bearman (Haas)
- 16 – Franco Colapinto (Alpine)
- 17 – Liam Lawson (RB)
- 18 – Yuki Tsunoda (Red Bull)
- 19 – Esteban Ocon (Haas)
- 20 – Carlos Sainz (Williams)