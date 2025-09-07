Gran Premio de Italia: Franco Colapinto ya corre en Monza El argentino largó 17° en su décima carrera en Alpine.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 la 16ta. fecha de la temporada, con el Gran Premio de Italia, en el Autódromo Nacional del Monza. El piloto argentino largará del puesto 17°.

Más rápido que su compañero Pierre Gasly (18°), en la clasificación disputada este sábado en Monza, pero los dos Alpine no tuvieron una buena actuación general y quedaron relegados en la Q1. En realidad, ambos pilotos habían terminado una posición más abajo cada uno, pero el francés Isack Hadjar (Red Bull Racing) -que había terminado 16°-, fue penalizado por realizar un cambio en el motor y largará en la última posición.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.