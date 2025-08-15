Gran Premio de los Países Bajos: cuándo corre Franco Colapinto y a qué hora es la carrera El pilarense aprovecha el receso para recargar energías y llegar de la mejor manera a la próxima competencia.

Luego del GP de Hungría, la Fórmula 1 volverá a la acción a fines de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. Allí, el argentino Franco Colapinto intentará sumar sus primeros puntos para el equipo Alpine, que hasta el momento acumula 20 unidades —todas obtenidas por su compañero Pierre Gasly— y se ubica último en el campeonato de constructores.

Colapinto viene de finalizar 18° en Hungaroring, en una carrera complicada para la escudería francesa. Ahora buscará revancha en el trazado neerlandés, escenario exigente tanto para los pilotos como para los autos.

Fecha y horarios del GP de Países Bajos (hora argentina)

Viernes 29 de agosto

Práctica 1: 07:30

Práctica 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

Práctica 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00

Todas las sesiones podrán seguirse en vivo a través de Disney+.

Circuito de Zandvoort: historia y características

Ubicado en la localidad costera de Zandvoort, a unos 15 km al oeste de Ámsterdam y junto al Mar del Norte, el circuito se distingue por su entorno rodeado de dunas y su trazado técnico.

Inaugurado el 7 de agosto de 1948, ha pasado por varias modificaciones a lo largo de su historia. Tras un recorte en los años 80 y una modernización en 1999, regresó al calendario de F1 en 2021 con un rediseño completo que incluyó peraltes pronunciados, escapatorias asfaltadas y mejores instalaciones.

Hoy cuenta con 4,307 km de longitud, 14 curvas y una capacidad para 105.000 espectadores. Su última curva, con un peralte de hasta 18°, es uno de los tramos más icónicos, ya que permite mantener gran velocidad antes de la recta principal.