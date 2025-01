“Hacer podio en mi primera vez en el Dakar es algo increíble” El sanjuanino se mostró exultante con el resultado de la competencia. Cómo le fue al resto de los argentinos en Arabia Saudita.

En la Challenger, además del triunfo del matrimonio cordobés, entre los navegantes, Lisandro Sisterna con el español Pau Navarro (Taurus) completaron el podio.

“Hacer podio en mi primera Dakar es algo increíble. Venir desde tan lejos y embarcarnos en esta historia es solo por amor al automovilismo y a esta carrera que todos quieren correr”, le indicó a Infobae el sanjuanino, que en nuestro país tiene un equipo de competición y brinda asistencia a otros competidores en las carreras de Rally Raid.

La gran alegría argentina en el Rally Dakar fue el triunfo de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en la Challenger. Pero hubo otros argentinos que se destacaron en la 47ª edición de la carrera más dura del mundo y que por sexto año consecutivo se llevó a cabo en Arabia Saudita. Lo consiguieron en diferentes categorías. Y también hay que darle mérito a todos los que llegaron a la meta luego de 7.000 kilómetros y 12 etapas.

La acción se realizó en medio del Empty Quarter (Cuarto Vacío), que es el segundo desierto más grande del mundo detrás del Sahara. En medio de una escenografía con dunas que llegan a los 250 metros de altura, el último parcial fue de apenas 62 kilómetros cronometrados y se llevó a cabo este viernes, también en Shubaytah, epicentro de los últimos tres días de carrera.

En motos, Luciano Benavides (KTM) redondeó el cuarto puesto final en la categoría donde el ganador fue su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders (KTM). “No terminé como realmente debería o me hubiese gustado. En la segunda semana debo haber sido uno de los más rápidos. Es mi mejor resultado, pero me voy convencido de que puedo ganar el Dakar”, afirmó. Ante la consulta de Infobae sobre qué cambió en él para convencerse de que puede ganar, aseguró: “Me sentí más seguro y el poder ganar una etapa abriendo pista (tuvo que ‘barrer’ el recorrido formando la huella), es algo que no recuerdo”.

El mendocino Juan Cruz Yacopini fue el único argentino en autos y logró un meritorio séptimo lugar frente a los equipos oficiales de Toyota (él correr bajo la órbita de Overdrive), Dacia y Ford

En tanto que el neuquino Santiago Rostan (KTM) culminó 40º y fue el tercer mejor sudamericano clasificado detrás del chileno Ignacio Cornejo (Hero), que resultó séptimo. “Es una emoción enorme ya que para llegar hasta acá sacrifiqué un montón de cosas. Ahorré plata de donde pude, ni siquiera festejé mi cumpleaños para poder cuidar un mango y destinarlo a esta carrera”, le contó a este medio.

El único argentino en autos fue Juan Cruz Yacopini, quien ganó el último tramo y pudo terminar séptimo e igualó su mejor resultado conseguido también en 2023. “Hice una gran carrera ya que pude terminar entre los diez primeros contra varios pilotos de equipos oficiales”, le dijo el mendocino a Infobae. El triunfo en la clasificación general lo obtuvo el local Yazeed Al Rajhi (Toyota) y le dio el primer éxito absoluto a Arabia Saudita en el Rally Dakar. Lideró el 1-2 de la marca japonesa delante del sudafricano Henk Lategan. El sueco Mattias Ekström completó el podio y salvó el honor de Ford, en un ingreso como equipo oficial con cuatro prototipos Raptor.

En tanto que Bruno Jacomy, con el qatarí Khalifa Al Attiya (Taurus) fueron 12º. Y Augusto Sanz fue 34º con el qatarí Ahmed Al Kuwari (Taurus).

En Side by Side, entre los navegantes, Anuar Osman junto al español Fidel Castillo (BRP) fueron novenos. Fernando Matías Acosta con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín (BRP) terminaron 12º. El vencedor fue el estadounidense Brock Heger (Polaris). Manuel Andújar (Can Am) y Bernardo Graue, culminaron 25º y Jeremías González Ferioli (Can Am) y Pedro Gonzalo Rinaldi terminaron 26º.