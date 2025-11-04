Histórica consagración de la Federación de Cuyo en el Torneo Interfederativo El equipo cuyano que contó con el sanjuanino Victoriano Bustos se quedó con el certamen.

Amancay fue escenario del 34° Campeonato Interfederativo de Menores y Juveniles, una de las competencias más destacadas del calendario nacional de la Asociación Argentina de Golf, que reunió del 31 de octubre al 2 de noviembre a los mejores golfistas jóvenes del país.

Durante tres días, equipos de Damas y Caballeros representando a las diez Federaciones Regionales del país compitieron en un ambiente de gran camaradería, donde el deporte, la amistad y los valores fueron protagonistas. La gran noticia llegó desde el equipo masculino de la Federación Regional de Golf Centro Cuyo, en la que compitió el sanjuanino Victoriano Bustos, quienes se consagraron campeónes por primera vez en la historia del certamen. Un logro histórico que refleja el crecimiento deportivo y el compromiso de una generación que viene impulsando el desarrollo del golf en la región.

En la categoría Caballeros, el podio final quedó conformado por:

1° Federación Regional de Golf Centro Cuyo

2° Federación de la Provincia de Córdoba

3° Área Metropolitana

Resultados finales equipos Damas:

1° Puesto: Área Metropolitana

2° Puesto: Federación de la Provincia de Córdoba

3º Puesto: Federación Regional del Sur

En las competencias individuales, los mejores desempeños fueron para:

Gross Caballeros: 1° Mariano Arraigada (FSL), 2° Valentino Bick (FRGCC).

Gross Damas: 1° Clementina Castaño (FRS), 2° Lucila Quiroga (Área Metropolitana).

El torneo comenzó el viernes con el arribo de las delegaciones, el desfile inaugural y la tradicional cena de bienvenida, mientras que las rondas competitivas se disputaron entre sábado y domingo, con 18 hoyos por jornada.