Homenaje y premios en efectivo en un torneo de hockey sobre patines Se trata de la Copa Guillermo Meier, organizada por Vortex, que entrega 1.750.000 de pesos a los equipos ganadores.

Se viene un nuevo encuentro deportivo de hockey sobre patines y en esta oportunidad, el organizador ha dispuesto de premios en efectivos para los equipos Sub 23 que integren el podio. Se trata del Club Vortex que ha organizado la Copa Guillermo Hugo Meier y que se desarrollará desde el 16 hasta el 21 de diciembre.

Todos los equipos interesados pueden anotarse hasta el 29 de noviembre, con el único requisito de respetar lo que indica el reglamento, es decir: pueden anotar 12 jugadores por lista de de Buena Fe; 8 menores; 2 mayores y los arqueros no tienen límites de edad. Además, explicaron que pueden incorporar dos refuerzos que no superen los 23 años y que todos deben ser de la misma institución. Finalmente, remarcaron que pueden de Primera A, Segunda, Junior, etc.

Cabe destacar que los que equipos que lleguen a disputar los últimos partidos de la Copa de Oro podrán acceder a importantes premios en efectivo (1ro $1.000.000, 2do $500.000 y 3ro $250.000).

El torneo que de carácter internacional y cuenta con cupos limitados, está fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Patín y homenajea a un precursor del hockey en la provincia como es Guillermo Hugo Meier, quien supo ganarse el cariño y reconocimiento de la gente en el ambiente deportivo.