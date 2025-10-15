Hora y día del partido por semifinales de Argentina contra Colombia: el once de Placente Todo lo que tenés que saber del encuentro que define al finalista.

Las semifinales del Mundial Sub 20 2025 ponen cara a cara a dos selecciones sudamericanas, por lo que habrá un representante confirmado en la final: la Argentina o Colombia. El partido se jugará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, este miércoles 15 de octubre a las 20 (horario argentino), con arbitraje del portugués João Pinheiro y televisación de DSports y Telefé.

El ganador se meterá en la final de la Copa del Mundo para menores de 20 años y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Marruecos y Francia, que reeditarán la semifinal del último Mundial de mayores. En aquella oportunidad, en Qatar 2022, el seleccionado galo se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

El partido definitorio está programado para el domingo 19 de octubre a las 20 (hora argentina) en el mismo recinto donde el equipo dirigido por Diego Placente se enfrentará al colombiano.

Para meterse entre los cuatro mejores, la Argentina dejó en el camino a México tras derrTotarlo por 2 a 0 con tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. El conjunto cafetero, por su parte, viene de eliminar a uno de los que, en los papeles, se perfilaba entre los principales candidatos a quedarse con el título: España. En el encuentro más destacado de cuartos de final, ganó por 3 a 2 con un hat-trick de Néiser Villarreal, quien recibió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y no jugará las semifinales (Rayane Belaid y Jan Virgilli convirtieron los goles españoles).

La probable formación de la Selección Argentina vs. Colombia, por la semifinal del Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.