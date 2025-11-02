Hugo Pernini volvió brillar en Chile y es bicampeón sudamericano El sanjuanino había ganado el oro en XCC y repitió el primer lugar en XCO. Carolina López campeona en Master C2.

Mejor imposible. Una cosecha dorada por duplicado para Hugo Pernini en el Sudamericano de MTB que se corrió en Talcahuano, Chile. Hugo ya se había coronado campeón Master en XCC y el sábado, demostró su nivel quedándose con la prueba de XCO.

Pernini terminó los seis giros al circuitos de 3,9km en un tiempo total de 1 hora con 7 minutos, sacándole al segundo, representante de Brasil, más de un minuto. Esta consagración en el Sudamericano es clave para Hugo ya que le entrega puntos UCI para la ubicación de la largada del Mundial 2026 en los Nevados de Chillán, que se realizarán en marzo del 2026.

Además, Pernini se trajó una medalla más que fue la del cuarto puesto en la prueba del XCR, que es por relevos con seis integrantes, convirtiéndose en el más laureado de toda la delegación argentina.

En tanto que Carolina López se coronó como campeona sudamericana en la categoría Master C2. El resto de los sanjuaninos que estuvieron en competencia tuvieron una destacada presencia.

Lautaro Gallardo, terminó en el octavo puesto del XCO categoría Sub23. Benjamín Miranda, en la categoría Junior culminó en el puesto 13, mientras que Arturo Ovalles fue quinto.

El consagrado Mauro Berrocal finalizó en la quinta posición de la Categoría Master B1. Agustín Manrique finalizó en el puesto 19 y Joaco Pérez fue cuarto en la categoría Cadete. Finalmente, Raul Rizzo fue sexto en la Master B2.

Para el coordinador del equipo DS, Sebastián Diblasi, el Sudamericano fue lo que esperaban: ‘Se trabajó para ser protagonistas y todos los chicos cumplieron. Lo de Hugo es sensacional pero no es casualidad. El esfuerzo que hace todos los días, se ve en éstos logros’.