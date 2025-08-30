Iglesia expande su menú deportivo con el vóleibol La Dirección de Deportes puso en juego la Liga Municipal de voleibol con 16 equipos en competencia.

No es fácil acercarse al deporte en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos de San Juan. Iglesia, al pie de la cordillera y con todas sus características singulares, ha encarado un agresivo plan de diversificación de su propuesta deportiva incluyendo deportes que no tenían gran difusión y crecimiento, comparado con el fútbol que tradicionalmente ha sido el principal.

La Dirección de Deportes que encabeza Wilson Díaz está hoy viviendo un momento muy especial porque se está desarrollando la etapa decisiva de la Liga Municipal de Vóleibol que tiene 16 equipos en Masculino y Femenino, representando a todos los distritos del departamento de Sur a Norte. El Polideportivo Municipal es el epicentro hoy de todo el desarrollo, con jornadas martes y jueves para las dos ramas.

Bella Vista, Villa Iglesia, Las Flores, Tudcum, Angualasto, Colola y Rodeo tienen a sus equipos compitiendo y una vez que se defina el certamen, la idea de los organizadores es llevar los partidos a sedes móviles que tendrán como escenarios los gimnasios de los clubes iglesianos que tienen en su mayoría muy buenas estructuras.