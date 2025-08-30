No es fácil acercarse al deporte en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos de San Juan. Iglesia, al pie de la cordillera y con todas sus características singulares, ha encarado un agresivo plan de diversificación de su propuesta deportiva incluyendo deportes que no tenían gran difusión y crecimiento, comparado con el fútbol que tradicionalmente ha sido el principal.
La Dirección de Deportes que encabeza Wilson Díaz está hoy viviendo un momento muy especial porque se está desarrollando la etapa decisiva de la Liga Municipal de Vóleibol que tiene 16 equipos en Masculino y Femenino, representando a todos los distritos del departamento de Sur a Norte. El Polideportivo Municipal es el epicentro hoy de todo el desarrollo, con jornadas martes y jueves para las dos ramas.
Bella Vista, Villa Iglesia, Las Flores, Tudcum, Angualasto, Colola y Rodeo tienen a sus equipos compitiendo y una vez que se defina el certamen, la idea de los organizadores es llevar los partidos a sedes móviles que tendrán como escenarios los gimnasios de los clubes iglesianos que tienen en su mayoría muy buenas estructuras.
“Estamos en los tramos decisivos de la Liga. Tenemos presencia de todos los distritos y ahora, en el segundo torneo de la temporada queremos llevar los partidos a distintas sedes. Que se vea el voley en todos los distritos para terminar de convencernos que no solamente es fútbol acá. Tenemos una liga de básquetbol en crecimiento pero además, para el próximo 14 de septiembre vamos a tener un Duatlon en Cuesta del Viento con MTB y pedestrismo. Iglesia tiene todas las cualidades necesarias para ampliar su oferta deportiva y el trabajo apunta a eso”.
Wilson Díaz, Director de Deportes de Iglesia