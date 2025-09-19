Iglesia ya tiene los primeros campeones de su flamante liga UCLA y Las Medusas se quedaron con el primer torneo departamental.

El deporte de Iglesia sigue mostrando su evolución en un 2025 que ofrece distintas disciplinas. Esta vez, en el Polideportivo Municipal de Rodeo, se terminó de jugar el primer torneo de vóleibol que organizó la Dirección de Deportes del municipio con la consagración de Las Medusas en la Rama Femenina y de UCLA en la Rama Masculina como los mejores del primer certamen del año.

En la rama femenina Las Medusas le ganaron la final a Las Estrellas por 3-2 en un ajustado partido, que recién tuve definición en el tie-break. Mientras que en la categoría masculina, UCLA venció por 3-1 a Los Lobos y también gritó campeón.

Tras las finales, se realizó la entrega de premios con la presencia de las autoridades municipales encabezadas por el intendente Jorge Espejo. Inmediatamente quedó previsto que en un futuro más que cercano se le de forma al segundo certamen del año que contará con más equipos representantes de todos los distritos del departamento.

Iglesia ha podido diversificar su propuesta porque además de los tradicionales campeonatos de fútbol de la Liga, se le sumó ahora el Torneo de los Barrios. Pero también está en plena etapa organizativa la Liga de Básquetbol que el año pasado ya tuvo su torneo. Además, el running y el mountain bike también han tenido su actividad. Quedando ahora el cierre de la temporada del MTB con el circuito final.