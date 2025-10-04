Ismael Rivero hará historia con la primera pelea oficial de un iglesiano en el boxeo sanjuanino El crucero de Las Flores debutará en el ring el próximo viernes en el festival de Estrella.

Si es difícil hacer deportes lejos de la gran ciudad, meterse en algo tan especial como el boxeo es mucho más si las distancias se multiplican. Y si sabrá de complicaciones el floristo Ismael Rivero. Un novel boxeador cuajado en la escuela del Club Pismanta, que a los 23 años, se subirá al ring para empezar a hacer su historia en el festival que la Federación Sanjuanina de Boxeo hará en el club Estrella, de la Villa Del Carril. Ismael, que se gana la vida trabajando en la panadería del pueblo de Las Flores, cuenta las horas para ese arranque. Sabe que será muy especial para todos, mucho más para sus padres, para recordar a Catriel, su hermano que falleció en un accidente de moto hace no mucho tiempo. Especial para sus dos niños. Especial para los floristos y para todo Iglesia porque será la primera presentación de un boxeador de ese departamento en los rings de San Juan.

Un momento intenso, que tiene su historia singular en todo el sacrificio de Ismael y de su entrenador Pablo, ese porteño loco que llegó hace unos años a Las Flores y trajo el bichito del box al Cacique Pismanta. Ismael empezó a entrenar en 2018 y luego del paréntesis por la pandemia, costó retomar el ritmo. Después del laburo en la panadería que termina pasadas las 16, Ismael le mete horas al entrenamiento diario. Correr, ganar estado en la tarde y después instalarse en el club para que Pablo marque detalles, entregue tácticas y perfile el estilo. Encuadrado en la categoría Crucero, Ismael tiene pegada y mucha fe. Le sobra amor propio sabiendo que dará ventajas porque nunca se subió a un ring y solamente entrenó en piso.

‘Parece que por fin llegó el momento. Mi entrenador Pablo trabajó mucho para lograr esta oportunidad. Me estaba por federar y desde la misma Federación surgió la chance de hacer esta primera pelea en Estrella. Es todo nuevo para mi. Desde el ring, un festival, el club. Todo pero uno le pone tantas ganas a esto, que solo quiero que llegue ese viernes. Estamos entrenando muy fuerte. Todos los días en horario nocturno, alternando con trote y más trabajos. Yo entro antes de las 8 de la mañana a la panadería y salgo a las 16. Me las arreglo para poder entrenar de la manera mas intensa. Sumamos a un preparador físico que es clave para poder sostener el ritmo de pelea y los ahogos. Creo que vamos a llegar muy bien’ remarca Ismael pensando solamente en lo deportivo.

Después, entra en la zona de los sentimientos y la primera mención es para sus padres: ‘Mis viejos están separados pero los dos me apoyaron siempre. Será muy lindo devolverles algo así después de tanto sacrificio. Yo ahora vivo con mi mamá y soy papá de dos nenes. Los veo en cada semana varias veces y ellos son mi motor. Es un momento lindo desde lo anímico porque uno se sacrifica por ellos, más que nadie. Será lindo ser el primer iglesiano en pelear en San Juan y en la previa tuvimos mucho apoyo de todo Las Flores y del municipio. Nos van a ayudar para el viaje y los gastos. Después, si todo sale bien, miraremos a Buenos Aires donde mi entrenador tiene muchos contactos’.

El grupo de Rivero viajará el mismo viernes 10 a San Juan, casi pasando directo al club Estrella donde Ismael escribirá historia casi si saberlo.

REGRESO

El Club Estrella volverá a recibir boxeo después de varios años sin actividad y será de la mano de la organización directa de la Federación Sanjuanina de Boxeo que también vuelve a la actividad tras una pausa obligada. El box sanjuanino tendrá continuidad el 17 cuando en Colón Junior se realice otro festival profesional.