La selección italiana de voleibol revalidó este domingo su título de campeona del mundo tras imponerse por 3-1 a Bulgaria en la final del Mundial masculino disputado en Filipinas, con lo que suma su quinta corona y se convierte en el combinado más laureado de la competición.

El conjunto transalpino se llevó el partido con parciales de 25-21, 25-17, 17-25 y 25-10. Desde el inicio mostró solidez y apenas dio opciones a su rival, salvo un breve momento en el primer set en el que Bulgaria se adelantó 12-10.