Jannik Sinner volvió a ser el número 1, tras consagrarse campeón en el Masters de París El italiano venció al canadiense Felix Auger‑Aliassime por 6-4, 7-6. No cedió ni un solo set en todo el torneo.

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es uno de los mejores del momento. El italiano se impuso con autoridad ante Felix Auger-Aliassime en la final del Masters 1000 de París y se quedó con el título. Con este triunfo, recuperó el número 1 del ranking ATP, desplazando a Carlos Alcaraz.

El italiano se impuso por un contudente 6-4 y 7-6 en el que volvió a mostrar una solidez impresionante durante todo el torneo, en el que no cedió ni un solo set. En París no solo defendió su juego agresivo, sino también la mentalidad que lo llevó a la cima del tenis mundial.

Con este título, Sinner alcanzó su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, levantó su quinto trofeo del año y el número 23 de su carrera, además de sumar su quinto Masters 1000, el primero desde Shanghái 2024.

La victoria en París fue la continuidad de un año impresionante. Sinner, que venía de consagrarse la semana anterior en Viena, mantuvo su dominio absoluto desde Wimbledon, donde solo perdió tres partidos —dos por retiro— en una temporada marcada por su regreso tras una sanción por doping. En lo que va de 2025, ya conquistó dos Grand Slam (Australia y Wimbledon), un Masters 1000 y dos títulos más, consolidando una de las campañas más sólidas de los últimos años.

Con este triunfo, Sinner se convirtió en el sexto jugador en actividad con al menos cinco Masters 1000. Solo lo superan Novak Djokovic (40), Carlos Alcaraz (8), Alexander Zverev (7) y Daniil Medvedev (6). El italiano, además, volvió a la cima del tenis mundial, un puesto que había cedido en agosto pasado, tras perder la final del US Open frente al propio Alcaraz.

Es la segunda vez que Sinner se ubica como número 1 del mundo. Ya lo había conseguido en junio de 2024, luego de alcanzar la semifinal de Roland Garros, y se mantuvo 53 semanas al frente del ranking hasta que el español lo desplazó. Ahora, vuelve a recuperar el trono, aunque con un desafío inmediato: defender en el Torneo de Maestros de Turín los 1.500 puntos del título del año pasado, mientras que Alcaraz solo necesita tres triunfos para intentar recuperar el liderazgo antes de fin de temporada.