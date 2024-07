José Torres Gil clasificó a la final de BMX freestyle y buscará una medalla El cordobés finalizó séptimo en la clasificación y este miércoles estará entre los nueve riders que pelearán por una medalla.

José Torres Gil logró clasificarse a la final de BMX freestyle en los Juegos Olímpicos tras terminar séptimo en la serie de clasificación, con un puntaje total de 86,66. Con diploma olímpico garantizado, este miércoles buscará la primera medalla argentina en París 2024.

Tras dos muy buenas presentaciones, el Maligno Torres se aseguró un lugar entre los nueve finalistas que este miércoles pelearán por una medalla en BMX freestyle. Tras una primera performance de 86,24, la segunda fue la que le garantizó su clasificación.

El 86,66 de promedio le dio al Maligno la séptima ubicación en la clasificación y el pasaje directo a la final de este miércoles. El atleta cordobés de 29 años competirá desde las 9:44, hora de Argentina, si es que el pronóstico de lluvia que hay en París no se cumple.

Medalla de oro en BMX freestyle en los Juegos Suramericanos de 2022 y en los Juegos Panamericanos de 2023, Torres ya se garantizó un diploma olímpico en París 2024 y mañana irá por el sueño mayor: una medalla.

Las declaraciones del Maligno Torres tras su clasificación a la final

“Estamos muy contentos. Obviamente, primer Juego Olímpico para Argentina en BMX freestyle y entrar a la final era lo más difícil para mí. Son dos rondas que nos toca competir y no podemos fallar. Yo ya tuve una mala experiencia en China, en el Preolímpico, en el que me sentía increíblemente preparado y de repente en un desliz no pude entrar a las finales.

Entonces estaba con toda esa presión en la cabeza para entrar a las finales. Por suerte hice lo que tenía que hacer, el trabajo era ese y entramos. Ahora mañana a trabajar de nuevo.

Me sentí dentro de todo bien. Sé que puedo estar mejor. Vengo con un problemita respiratorio, lo estoy llevando con un puff para poder respirar un poco mejor, pero no me puedo quejar.

Me siento preparado físicamente. Los golpes que tuve el primer día y el segundo día, realmente no sé cómo los soporté. Hoy en el primer calentamiento lo atravesé al de Canadá.

Mañana vamos a hacer el mejor trabajo posible. Espero que la gente esté apoyando y todo este trabajo es para todos ustedes”.