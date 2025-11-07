Jugado a todo por la permanencia, ¿San Martín puede descender a la Primera Nacional este sábado? Este sábado por la noche, el equipo sanjuanino recibe a Lanús en lo que será una verdadera final para evitar el descenso. ¿Qué pasará si San Martín pierde o empata ante el Granate?

Este sábado por la noche, casi en la medianoche, habrá definición en Concepción. Jugado a todo o nada, San Martín necesita ganar, como sea. Otro resultado no le sirve. Pero, a una fecha del final, si el conjunto sanjuanino cae ante Lanús ¿puede descender a la Primera Nacional? Con la calculadora en mano, las cuentas son claras San Martín no depende de sí mismo. Necesita ganar pero aún cayendo ante el Granate, la respuesta es negativa: San Martín no descenderá, aunque sí quedará al borde del descenso y podría hacerlo un día después si sus principales rivales logran resultados positivos.

En síntesis, el conjunto sanjuanino no depende de sí mismo, necesita sumar los 6 puntos que estarán en juego pero aún lográndolo, no asegurará la permanencia. Es que si San Martín suma los 6 puntos, ante Lanús en San Juan y ante Aldosivi en Mar del Plata, condenará al Tiburón al descenso, pero de igual manera, en ese caso también deberá esperar que Sarmiento de Junín no sume los 6 puntos. En caso de que el Verdinegro sume los 6 puntos, si Sarmiento suma 4, no le alcanzará y será el equipo de Romagnoli quien descenderá a la Primera Nacional.

El detalle de lo s dos caminos para una posible salvación

En los Promedios, sumando los 6 que quedan por jugar, San Martín llegaría a 1,031 de promedio superando a Aldosivi porque le ganaría en Mar del Plata pero necesitaría que Sarmiento no sume los 6 que juegue porque ahí el de Junín lo terminaría superando con el 1,035 de coeficiente. En ese mano a mano con Sarmiento, a San Martín no le serviría ni siquiera ganar uno y empatar otro, porque el Verde de Junín aún perdiendo los dos partidos, lo superaría en promedio: 0,968 de SM contra el 0,982 de Sarmiento. Una presión grande porque llegó el momento que nadie queria: depender de resultados ajenos.

Los de Junín serán locales ante Instituto en la fecha 15 y luego, cerrarán de visitantes contra San Lorenzo. Si perdiera los dos, San Martín está obligado a ganar sus dos partidos. En resumen, San Martín tendrá que sumar los seis puntos que le quedan y esperar que Sarmiento no gane sus dos juegos. Con que empate uno y gane el otro, a San Martín le serviría siempre que gane sus dos últimos encuentros.

En la Tabla Anual la pelea es directa con Aldovisi, Godoy Cruz, Newell’s, Talleres, Sarmiento, Atlético Tucumán y Gimnasia. San Martín tendrá que superar a los marplatenses como primer paso a la salvación y ver qué pasa con el resto. El Tiburón será visitante de Bánfield y cerrará contra San Martìn en Mardel. Godoy Cruz irá a Atlético Tucumán que pelea por esa zona roja y luego será local de Riestra en Mendoza. Newell’s golpeado, visitará a Huracán y terminará de local contra Racing. Talleres será local ante Platense y culminará contra Instituto. Los tucumanos recibirán al Tomba mendocino y luego irán a Lanús, mientras que Sarmiento recibirá a Instituto y tendrá que cerrar el torneo en San Lorenzo.

Las cuentas se acortaron drásticamente para San Martín. Lo primero, será ganar todo lo que le queda. Así, con seis puntos podría condenar a Aldosivi en la Anual primero y luego serviria en simultáneo para los Promedios, siempre que Sarmiento no logre ganar sus dos partidos