Kickboxing: resultados dispares para sanjuaninos en San Luis

El sábado 3 de agosto en la provincia de San Luis, el Polideportivo Municipal de la capital puntana, fue escenario del evento de kickboxing “Honor y Gloria 10”, donde se disputaron 30 peleas amateur y 20 ProAm y en la que estuvieron en juego seis títulos regionales ProAm y dos títulos zonales amateurs.

Con el apoyo de la Secretaría de Deporte que trasladó a los kickboxers, varios deportistas sanjuaninos estuvieron presentes, entre ellos, defendiendo el título regional ProAm femenino 60 kg, Natacha Heredia ante la peleadora local Paola Jofré, quien en una pelea muy técnica de ambas partes, logró arrebatarle el título a la sanjuanina.

Además, compitieron cinco chicos de San Juan: Mara Heredia y Nehuén Bustos (Team La Mañosa), Martina Yacante, Tiziano Moreno y Gio Moreno (Team Guevara).

Mara Heredia en categoría -55 kg obtuvo el primer puesto y Nehuén Bustos en categoría -50kg, quedándose con el primer puesto. Por su parte, Martina Yacante no pudo llegar a la categoría pactada y no disputó el cinturón; Gio Moreno y Tiziano Moreno no pudieron competir.