La autocrítica de Colapinto tras la carrera Sprint del GP de los Estados Unidos: “Falta ritmo, no estamos rápidos” El argentino, que terminó 14°, se mostró muy disconforme con el monoplaza A525 de Alpine.

Franco Colapinto fue uno de los perjudicados del multitudinario accidente en la largada de la carrera Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos. El argentino recibió un toque de un Racing Bulls que le provocó una pinchadura. Desde entonces, tuvo grandes problemas de ritmo con su Alpine, más allá de que escaló tres lugares en el final para quedar 14°.

En ese contexto caótico tras la largada, el argentino sufrió una pinchadura de neumático que lo obligó a pasar por boxes mientras regía la bandera amarilla. “Me tocaron de atrás y me pincharon una goma. No sé bien qué paso, había mucho lío. Alguno me habrá tocado”, declaró al final de la carrera corta en Austin.

El piloto Alpine se mantuvo en pista hasta el final y, tras partir 17°, finalizó 14° producto de un nuevo accidente entre Lance Stroll y Esteban Ocon, más una penalización de diez segundos a Oliver Bearman.

Pese a ganar posiciones, no se mostró conforme con el rendimiento del auto: “Falta ritmo, no estamos rápidos, así que hay que tratar de entender qué pasa para la qualy y tratar de estar un poco mejor porque nos está costando este fin de semana”.

El argentino volverán a salir al trazado estadounidense desde las 18:00 para la clasificación de la carrera que se llevará a cabo el domingo a las 16:00 con un recorrido de 308 kilómetros (56 vueltas).