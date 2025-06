La crisis económica golpea fuerte al fútbol sanjuanino: Desamparados y Zondina, los más afectados La situación económica que vive el país no escapa al fútbol sanjuanino. Bajas recaudaciones y la falta de sponsors dificulta a los clubes para tener al día a sus planteles. Salida de jugadores y hasta venta de pollos para paliar la situación.

La crisis económica que vive la Argentina no escapa al fútbol sanjuanino. Resulta una misión compleja para los dirigentes de los clubes llegar a fin de mes y poder cumplir con los gastos que exige estar al frente de una institución, ya sean gastos fijos por impuestos, sueldos de empleados y sueldos del plantel. El sondeo realizado por este medio en la mayoría de los clubes de la Primera División, determinó que la situación es compleja en todos los clubes y si bien son varios los que están en deuda, Desamparados y Juventud Zondina parecieran ser los más afectados, detrás lo siguen Arbol Verde, Villa Obrera y Sportivo 9 de Julio.

Las bajas recaudaciones en el certamen doméstico y la falta de apoyo empresarial o estatal, aparecen como las principales causas en la mayoría de clubes de la provincia. “Está muy difícil. Cada vez cuesta más poder cumplir con las obligaciones pactadas”, expresó uno de los presidentes. Y esa frase se repitió en la mayoría de los clubes. Si bien muchos se encuentran al día, reconocieron que es casi imposible abonar al día, es decir que logran pagar con días de atraso.

Desamparados, complicado

En Puyuta la situación es difícil. El plantel se encuentra con más de un mes y medio de deuda y desde el seno del plantel manifestaron “estar cansados de la situación”. El compromiso de pago es abonar los días 10 de cada mes, algo que no se cumplió. El mes de abril aún no se cancela. Los mismos jugadores manifestaron que se les viene abonando de “a 20 mil o 30 mil pesos” pero todavía no llegan a completar -en muchos casos- el 50% del sueldo de ese mes, a eso se le suma mayo ya vencido y con un panorama poco alentador

A eso se suma la situación de los jugadores foráneos que sin dudas son los que peor la pasan por no contar con familiares en la provincia y a la vez por no contar con otro ingreso económico. Además, esos jugadores manifestaron sentirse preocupados debido a que el club tampoco está pagando los alquileres y los propietarios también apuran por el pago. “Los chicos de afuera la están pasando mal porque al menos los que vivimos acá la mayoría tenemos otro laburo, pero los chicos de afuera no, en muchos casos nos ayudamos entre nosotros”, manifestó uno de los jugadores. Si bien este medio consultó con la dirigencia, no tuvo respuesta.

La salida del grupo AD1 Sport, la consultora que lo patrocinó en el Regional donde incluso llegó a jugar la final, y la falta de apoyo de empresas grandes parecieran ser los principales causantes del presente económico del club que además se encuentra a la espera de fecha definida para Elecciones. Además Sportivo sufre también las bajas recaudaciones, esto teniendo en cuenta que después de la derrota en la final por el ascenso, el respaldo del hincha en el torneo local estuvo lejos de ser el que llenaba Puyuta en el Regional.

De igual manera. según comentaron desde el plantel no realizarán ninguna medida de fuerza como pasó en otros clubes. “No vamos a dejar de ir a entrenar ni realizar paro porque nos perjudicamos nosotros y este plantel está mentalizado en que vamos a clasificar, eso nos va a dar un impulso y va a ser el premio por toda esta situación difícil que nos toca atravesar”, agregó otro de los jugadores.

Juventud Zondina, entre bajas y eventos de beneficiencia

Juventud Zondina es otro de los clubes donde la situación es compleja. La deuda con el plantel provocó bajas y la obligación de tener que realizar eventos de beneficiencia para recaudar fondos para cumplir con los gastos que exige el club.

El arquero Cristian Cejas había dejado de entrenar pero desde la dirigencia hicieron el esfuerzo para abonarle y que retorne a los entrenamientos. El experimentado arquero había manifestado que le resultaba imposible realizar el traslado a diario desde la capital sanjuanina hacia el departamento del Oeste. Quien sí emigró del club fue Javier Riveros quien decidió irse del club por cuestiones económicas.

Según las fuentes consultadas en la Juve zondina, la situación económica del club se agravó cuando la Municipalidad de Zonda decidió retirar el respaldo que brindaba en los últimos años y con eso se les hizo todo cuesta arriba. La dirigencia se las ingenió para realizar distintos beneficios como así también venta de choris para bancar el tema económico, incluso sumaron jugadores desde las Inferiores para tratar de llevar adelante el certamen.

El resto sobrevive pero “sin tirar manteca al techo”

Además de Desamparados y Zondina, aparecen también con deudas Villa Obrera y Sportivo 9 de Julio, aunque este medio no pudo corroborar cuánto se adeuda. En Árbol Verde la crisis también los afectó y se tomó una medida poco usual. La dirigencia dejó en libertad al plantel. “Que ellos decidan quien puede ir a entrenar”, explicaron.

Lo que sí pudo determinar el sondeo realizado en la mayoría de los clubes es que si bien están al día, la situación es difícil para todos. En Alianza, por ejemplo, se encuentran al día. Desde el seno del plantel manifestaron que si bien a veces se atrasa unos días, la dirigencia de Gustavo Soria, cumple. “Nos dijeron los 10 y como mucho el 13 cobramos. Hasta ahora todos los meses nos han pagado como dijeron”, expresaron.

Lo mismo ocurre en Colón Junior, allí se abona semanalmente y al igual que Alianza, a veces los pagos se atrasan unos días pero no pasa a mayores. “Ahora nos están debiendo una semana pero nos dijeron que en estos días nos pagan. Por suerte tenemos buen diálogo con los dirigentes y siempre cumplen con lo que prometen”, manifestó uno de los jugadores de uno de los líderes del torneo. Además en el Merengue les pagan premios por partidos ganados y en eso “están al día”.

En Pocito la situación de los clubes venía siendo complicada en los últimos meses pero lograron ponerse al día: Atenas, Aberastain y Carpintería se encuentran sin deudas con el plantel. Desde Atenas comentaron que “la dura situación no los escapa”. “Nos atrasamos un mes pero después del clásico nos acomodamos y estamos al día. Está muy difícil pero por ahora estamos al día con todo”, expresaron desde la dirigencia del Mirasol.

En López Peláez también tienen controlada la situación. “Acá no se pudo en riesgo las arcas del club. Se ofreció a los jugadores lo que se podía pagar y no locuras, y por eso se cumple con los pagos”, expresaron desde el club de Alto de Sierra. Minero, un club que atravesó por una dura situación que incluso los llevó a realizar una dura medida de fuerza de no presentarse a jugar un partido clave, ya resolvió la situación y desde el plantel manifestaron que “se encuentran al día”.

El fútbol atraviesa una situación compleja como la crisis económica que padece el país. Los clubes necesitan de sus hinchas pero hoy en día son pocas las instituciones que pueden realizar una recaudación los fines de semana que “los salve”. Si bien el torneo local atraviesa la parte final y se encuentra atrapante en lo netamente deportivo, las tribunas están muy lejos de verse colmadas. Sin dudas la pasión también se vio afectada por la crisis.