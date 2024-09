La decisión de la AFA con el árbitro Andrés Merlos tras el escándalo en el partido entre Boca y Talleres El cuestionado referí estuvo en el centro de la polémica después de cobrar un gol muy discutido para el Xeneize en la Copa Argentina. Tras el encuentro, él y el presidente de Talleres se cruzaron en la zona de vestuarios.

Tras la polémica del fin de semana protagonizada por el árbitro Andrés Merlos en el partido entre Boca y Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina, la AFA decidió que el juez no sea parado ni castigado y dirija en la próxima fecha de la Liga Profesional.

Así las cosas, Merlos fue designado para dirigir el encuentro entre Tigre y Gimnasia, que se jugará el próximo sábado a las 20.

Además de su polémica decisión en el gol del Xeneize, en el que no vio que la pelota había salido de la cancha segundos antes de la definición de Brian Aguirre, tras el partido el referí tuvo un encontronazo con el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, en zona de vestuarios, en donde, según denuncia el dirigente, Merlos lo habría golpeado y habría pateado al vicepresidente del club cordobés.

Pese a todo este escándalo que se dio en Mendoza, la AFA comandada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia decidió citar al árbitro para un encuentro del torneo local el próximo fin de semana.

Qué dijo Andrés Fassi sobre su cruce con Andrés Merlos

“Bajo del palco y cuando llego a la zona mixta, de frente venían los árbitros. En ese momento decido ir a preguntarle al señor Merlos por qué en reiteradas ocasiones perjudica a Talleres y fue tanta la certeza de mi pregunta que durante los tres o cuatro minutos que se da toda esta situación, no dije absolutamente otra palabra más que ‘vine a hablar y explícame por qué seguís perjudicando a Talleres’. Cualquier otra cosa que se diga de esto, es una mentira total. Gracias a Dios hay tres policías de testigo”, contó Fassi en conferencia de prensa.

“Él empieza a gritarme a mí, exactamente al revés de lo que normalmente pasa en este tipo de situaciones porque muchas veces he sido yo el que he gritado a un árbitro. Él me dijo que si yo quería hablar con él lo acompañara a su vestuario, se puso en una forma totalmente irracional y sacada, tal es así que lo empiezan a sujetar los otros árbitros porque él empezó a buscar a agredirme. Vuelve a salir del vestuario y yo estoy a cuatro o cinco metros de la puerta, viene directamente a buscarme y yo seguía con policías delante mío y me pegó una trompada en el pómulo derecho”, cerró.

La versión de Andrés Merlos de la pelea con Andrés Fassi tras el partido por Copa Argentina

“Veníamos hablando con el cuerpo arbitral y, cuando llegamos, estaba parado con cinco personas, no sé cómo hizo para llegar hasta ahí. Empezó a gritarme, se me puso cara a cara. Le pedí que se retirara y lo invité al vestuario para escucharlo y explicarle. Me estaba amenazando. Me decía que siempre los cagaba, que era un hijo de puta. Siempre actúa así. Pierde y te espera con gente, te insulta y te provoca”, comenzó el árbitro en DSports.

Y agregó: “Cuando entro, tenía dos personas de él atrás, esperando, uno de ellos sacó el arma y le alcanzo a ver la culata del revolver. Soy militar, sé de armas. Quedé anonadado y empecé a gritar ‘tiene un arma, tiene un arma’”.

MIRA TAMBIÉN Qué sanción podría recibir el Dibu Martínez por golpear una cámara en el partido de Argentina contra Colombia

El video que muestra el cruce entre Andrés Merlos y el presidente de Talleres

Tras el encuentro entre la T y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, el dirigente y el referí se cruzaron en la zona de vestuarios y ambos dieron distintas versiones de lo ocurrido. Horas después apareció un video en las redes sociales en el que se ve un tumulto en la puerta de los camarines.

En las imágenes que publicó el árbitro Pablo Lunati en su cuenta de X (antes Twitter), se ve la presencia de varios policías y personal de seguridad del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. También se pueden apreciar algunos empujones y gritos en el marco de una secuencia que dura casi un minuto. En un tramo se escucha una voz que grita “sacó un arma”. Finalmente, todos los protagonistas de la pelea son separados.