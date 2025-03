La decisión que tomó Alpine con Colapinto para la temporada de Fórmula 1 El argentino brindó una entrevista en la que habló sobre su actualidad en la escudería francesa

Es una de las preguntas que más se repite en el paddock de Fórmula 1 por estas horas, pero nadie se anima a dar una respuesta. Las evasivas o las contestaciones sugestivas se transformaron en una constante ante cada consulta vinculada al futuro de Franco Colapinto en Alpine. Sucedió cuando le plantearon a Jack Doohan la competencia que hay por su butaca, se repitió ante cada entrevista de Flavio Briatore y ahora fue el propio piloto argentino el que reutilizó esa receta.

El corredor de 21 años brindó una entrevista al medio especializado Car and Drive en la que repasó todo su camino hasta este presente como corredor de reserva en la Máxima de cara al 2025. Sin embargo, lo que resonó rápidamente en redes sociales fue un comentario que realizó el periodista a cargo de la entrevista: “Nos confirma que irá a todas las carreras junto Alpine y que hará mucho trabajo de simulador”, afirmó en ese portal el cronista Sergio Martínez, poniendo sobre la mesa que Colapinto será el conductor de emergencia principal de la escudería por delante del estonio Paul Aron y el japonés Ryo Hirakawa.

En ese contexto fuera de micrófono, también intentó conocer la respuesta de Franco sobre la posibilidad de reemplazar a Doohan en el corto plazo si los resultados no acompañan al australiano: “Pero ni siquiera quiere contestar ante la posibilidad de subirse como piloto titular, consciente de que hay preguntas a las que es mejor no decir nada, pues como nos contó mientras se hacía las fotos, trata de ser más comedido, e incluso el equipo le ha puesto clases de ‘media training’. Eso sí, su mirada dice muchas cosas. O quizás es lo que quiero creer”, advirtió el cronista.

Previamente, el argentino de 21 años había sido consultado sobre la posibilidad de terminar como titular “en algún momento del año”, pero sus gestos hablaron más que sus palabras: “En este punto, Franco sonríe y prefiere echar balones fuera sobre cómo llegó Briatore a su vida”, afirmaron en la crónica antes de difundir la respuesta de Colapinto.

“No, no… yo nada. Todo esto ha sido cosa de mi manager. Vas a tener que preguntarle a él. Solo puedo decir que para mi es un honor. Él encontró a Michael Schumacher, a Fernando Alonso, que luego acabaron campeones, así que para mi su llegada ha sido muy especial. Que se fijen en mi y que pueda ser el siguiente en la lista, obviamente es muy lindo. Ha hecho un esfuerzo por tenerme tras haber visto lo que puedo hacer”, dijo sin dar más precisiones el ex Williams.

Al mismo tiempo, mostró entusiasmo por haber cumplido su sueño de llegar a la F1 y remarcó la repercusión que tuvo en su país. “Veremos como sigue, pero la verdad es que los argentinos lo están disfrutando mucho. Hacía muchos años que no había un piloto argentino en F1, esa sensación de domingos por la mañana ante la tele. Fue muy lindo. Lo soñaba desde que era chico. Un piloto argentino en F1 y lo logramos. Me estoy acostumbrando también. Es todo un proceso y me estoy acostumbrando a ello”, resaltó.

A pesar de que Colapinto optó por tomar una postura reservada de cara a hablar de su futuro, la cúpula de Alpine dejó en claro que se pueden tomar decisiones drásticas en medio de la temporada. Incluso, más allá del trabajo que realizó Briatore para la llegada del pilarense, Oliver Oakes, jefe del equipo, hace algunas semanas dejó entrever la posibilidad de que Doohan no finalice los 24 Grandes Premios.

“Todo el mundo puede ser un guerrero del teclado también. Pero es muy simple, ¿no? Estamos aquí para competir. Queremos el mejor piloto en el coche, el mejor motor en el coche. Y por mi parte, fui bastante abierto que, ya sabes, Jack … Flavio lo dijo, ¿no? Estamos empezando la temporada con Jack y Pierre y luego vamos a ver cómo va todo“, afirmó de forma tajante.

Cabe destacar que estas declaraciones estuvieron en línea con los constantes rumores sobre que Colapinto reemplazará al australiano después de cinco carreras, que, según informaron medios especializados, es el límite que tiene Doohan en su contrato. En cambio, el albiceleste llegó procedente de Williams con una cesión por cinco años, algo que confirmó María Catarineu, mánager de Franco, en una entrevista a Infobae.

No obstante, Jamie Campbell-Walter, el otro representante del albiceleste, lanzó un contundente mensaje en redes sociales sobre los comentarios de los fanáticos de Colapinto a Alpine en las redes sociales. De hecho, mostró su preocupación por el contenido de estos y pidió encarecidamente que frenen.

“Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores del Alpine. Franco y todos los que le apoyamos somos fans de todo el equipo, de Pierre y de Jack. Compórtense con pasión pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora pero no así, conseguirán lo contrario”, escribió el representante británico en su cuenta de X (antes Twitter). Esto fue una respuesta a una publicación que realizó la cuenta @Formula1Fangio: “Llamado a la solidaridad: dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, solo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1″.

Con este panorama, y según detalló el periodista Martínez en la entrevista, Colapinto acompañará a Alpine a todos los Grandes Premios de la temporada 2025. De hecho, según pudo constatar Infobae e informaron medios como Motorsport, la presencia del argentino en las primeras dos carreras ya está garantizada.

La temporada comenzará el fin de semana del 14 al 16 de marzo en el Albert Park Circuit de Melbourne, donde se disputará el Gran Premio de Australia. Luego, viajará a China para acompañar al team francés en el autódromo de Shanghai, el fin de semana del 21 al 23 de marzo.