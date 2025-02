La dura autocrítica de Borgogno: “Hay que poner los hue…sobre la mesa, dar la cara y salir a ganar” El arquero verdinegro analizó la caída ante River Plate. "El viernes hay que salir o sí a darle una alegría a esta gente", expresó.

Tras la derrota ante River Plate, uno de los primeros futbolistas de San Martín en salir de los vestuarios fue el arquero Matías Borgogno quien realizó una dura autocrítica.

“Por desatenciones nos hacen los goles, el primer tiempo fue extraordinario y River no nos pateó al arco, lamentablemente estos partidos los venimos perdiendo por detalles”, expresó el cordobés en declaraciones a Radio Santa Cecilia. Sobre su rival, el arquero verdinegro, manifestó: “Hoy perdimos ante una selección más que un equipo, en el primer tiempo tuvimos las situaciones más claras y no se porque no se nos da”, manifestó sobre la falta de eficacia de su equipo.

“En esta semana nos entrenamos y salió perfecto, estoy con mucha bronca por llevar 3 derrotas consecutivas, les dije a los chicos hay que poner los huevos sobre la mesa, poner la cara y el viernes que viene darle una alegría si o sí a esta gente”, expresó.