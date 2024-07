La emoción del Dibu Martínez: “No estaba listo para irme” El arquero de Aston Villa atajó dos en la tanda de la Copa América 2024 y agigantó su leyenda.

Sus compañeros lo califican como un “animal” y esta noche agigantó su leyenda en Houston. Emiliano Martínez no solo volvió a salvar a la Selección Argentina en los penales ante Ecuador, sino que también se encargó de levantar a un equipo para lograr la clasificación a la semifinal de la Copa América 2024.

Al Dibu Martínez se lo vio visiblemente emocionado tras contener los remates de Ángel Mena y Alan Minda desde los doce pasos, casi de manera obligada por el errado del capitán Lionel Messi. “Les dije a los muchachos que no estaba listo para irme a casa”, explicó el ex-Independiente, al que ya no le permiten distraer a los rivales en las previas.

Y agregó: “Me lleno con la gente, tenía mi familia cerca, son momentos especiales. Este grupo se merecía seguir, es emocionante”.

Los números con el arquero de Aston Villa son impresionante: de cuatro tandas de penales, la Selección Argentina ganó todas, lo que marca un 100 por ciento de efectividad. Le han lanzado 18 pelotas y nueve no terminaron en gol (ocho paradas y una fuera).

Al final, todos los abrazos fueron para Dibu Martínez -de atajadas clave tras un inicio bravo de partido- ni bien Nicolás Otamendi decretó el 4-2 definitivo. Claro que después tocó el turno para mimar a un Messi acongojado por estrellar su remate en el travesaño.

“Yo trabajo para esto. Me tiro 500 veces por día en el entrenamiento. Me mantengo siempre bien y trato de estar en mi mejor nivel para esta Selección. El país se lo merece, la gente que gasta su dinero en venir a vernos. Me pierdo la voz de la emoción, también de gritar. Estoy orgulloso, quiero seguir creciendo como arquero y como persona”, concluyó.

El posteo de la Conmebol sobre la figura del Dibu Martínez en los penales

Las actuaciones individuales de la Selección Argentina, como la de Emiliano Martínez en los penales, sacaron a flote un partido bravo ante Ecuador en el NRG Stadium. “Lo hizo de nuevo”, reza el posteo de la Conmebol, en alusión a la trascendencia del Dibu en momentos puntuales.



El destino también jugó a favor del futbolista de Aston Villa, cuando el disparo de Enner Valencia desde los 12 pasos pegó en el palo y él se tiró para el otro palo, a los 61 minutos.

El posteo del Dibu Martínez