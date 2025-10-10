La Federación Sanjuanina de Fútbol renovó sus autoridades y Nacif Farías fue reelecto El dirigente caucetero afrontará su tercer mandato consecutivo al frente de la entidad que nuclea el fútbol del interior.

Pasaron ya nueve años de aquel nacimiento como Federación de un 25 de mayo del 2016. La organización formal de todas las ligas del interior de San Juan tomó cuerpo y en esa primera formación de comisión directiva, el caucetero Nacif Farías se posicionó como presidente junto al grupo de trabajo que tiene al albardonero Andrés Alderete como su secretario.

Esta estructura nació con la presencia de todas las ligas de San Juan, incluyendo a la Liga Sanjuanina en el inicio, aunque después se despegó. Pasaron dos períodos completos con Farías al frente y después de varios amagues del presidente de no seguir, este jueves se concretó en Caucete la asamblea general y el actual titular fue reelecto para un tercer período al frente de la Federación. Lo secundará como secretario Andrés Alderete y como vicepresidente, aparece ahora la figura de Lahoz, titular de la Liga Sarmientina.

En la asamblea estuvieron presentes todas las ligas afiliadas, incluyendo el regreso de la Liga Sanjuanina, pero la Liga Jachallera que está intervenida en éstos momentos, no participó en el acto eleccionario.

Alderete, que además preside la Liga Albardón-Angaco, repasó los nuevos objetivos de la Federación para lo que se viene. A las Copas de Clubes Campeones Elite, Femenina y Senior, se le agregará como novedad la Copa San Juan, que se instrumentaría desde el 2026 con programación para jugarla los feriados únicamente.

En los aspectos administrativos, la Federación insistirá en la normalización de los clubes que no tengan al dia sus papeles y además instrumentar el Comet para el registro de todos los jugadores.

En el futuro inmediato, la competencia para los equipos de la Federación será el Regional Amateur con Paso de Los Andes de Albardón, Atlético Peñaflor de San Martín, Atlético General Sarmiento y Atlético General Belgrano de Media Agua. Luego, la Copa de Clubes Campeones pero ya en el verano del 2026.