La Federación Sanjuanina se pone al frente de la tercera fecha Criterium Este domingo, en El Pinar, otra jornada del ciclismo rutero con más vueltas y pelotón más nutrido.

Se acerca el comienzo de la temporada de ruta 2025 de la Federación Ciclista Sanjuanina y en el medio de este paso de la pista al calendario rutero, este domingo será el momento de la tercera fecha del Criterium, que largará pasadas las 14,30 previendo modificaciones en la cantidad de vueltas que pasará de las 40 a las 60 para las categorías principales como la Elite y la Sub 23.

En esta oportunidad, la organización correrá por cuenta de la propia Federación que preside Alejandra Perona. Las inscripciones se recibirán durante la jornada del sábado, de 18 a 21, en la sede de la FCS de calle Rawson, en Capital.

En las dos primeras fechas hubieron ganadores diferentes. En la jornada inicial, el que ganó fue el pocitano Gerardo Tivani, mientras que el domingo pasado, el campeón argentino, Leo Cobarrubia mostró su poderío con el equipo del SEP. Ahora, con más presencia de ciclistas para agrandar el pelotón que en las dos primeras fechas no pasó de los 40 inscriptos, se espera más competitividad y es por eso que la organización decidió el aumento de la cantidad de vueltas.

Tras esta jornada y cuando parecía que se quedaba en tres Criterium, ahora el Club Ciclista Alvear pidió una fecha y el domingo 19 cerrará este ciclo de transición con la cuarta fecha del Criterium que apuntará ya directamente al vía libre del 2 de Noviembre cuando en Albardón largue la primera fecha del calendario rutero.