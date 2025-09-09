La final regional de la Copa País se juega este miércoles en el polideportivo Campo Afuera: definieron árbitros y la ubicación de las hinchadas Las ligas Albardón Angaco y Alvear Mendoza se enfrentarán en San Juan, después del 0-0 del fin de semana pasado.

Avanza la Copa País y tendrá una nueva instancia en San Juan . Después del partido de ida disputado en Mendoza el fin de semana, la Liga Albardón Angaco y la Liga Alvear Mendoza , se medirán este miércoles 10 en la final regional del torneo organizado por AFA.

La Liga Sanjuanina de Fútbol tuvo una reunión preparatoria con fuerzas de seguridad previa al encuentro que se disputará en el estadio polideportivo Campo Afuera de Albardón en la Liga Sanjuanina de Fútbol, y se dispuso que la hinchada local irá a la tribuna norte y la delegación de Alvear en la tribuna sur con público neutral.

En tanto, informaron que los árbitros son cordobeses y se prevé que arriben a San Juan esta tarde, al igual que la delegación mendocina.

El fin de semana, Albardón Angaco y Alvear igualaron sin goles en el “Gigante”. El 0-0 no benefició a ninguno de los equipos, que volverán a enfrentarse por el partido de vuelta mañana desde las 16.30.

“Está todo listo para vivir una fiesta histórica para el fútbol de San Juan, para ello estamos trabajando para garantizar que el evento comience y termine de la mejor manera y con la máxima seguridad para todos los espectadores. Invitamos a la familia futbolera de San Juan, a apoyar al representante de nuestra provincia” postearon desde la Liga Sanjuanina de fútbol.