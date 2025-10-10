La formación de Argentina para el amistoso contra Venezuela, sin Lionel Messi La Albiceleste se medirá con la Vinotinto en Miami por un amistoso, y Lionel Scaloni tiene en mente probar a algunos futbolistas que no suelen ser titulares.

La Selección Argentina enfrentará a Venezuela este viernes, desde las 21:00, en el Hard Rock Stadium de Miami por el primer amistoso de la Fecha FIFA de octubre. Para el encuentro contra la Vinotinto, Lionel Scaloni tiene en mente parar un once con algunos futbolistas que no suelen tener minutos, pensando en la lista para el Mundial 2026.

El seleccionado argentino viene de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con victoria por 3-0 ante Venezuela y derrota 1-0 contra Colombia como visitante, lo que le permitió finalizar en la primera posición de la tabla con 38 puntos.

De cara a este amistoso contra la Vinotinto, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo y probar futbolistas que no suelen estar convocados, para ver nuevos jugadores y sacar conclusiones pensando en el armado de la lisa final. De hecho, Lionel Messi está en duda porque arrastra cansancio producto de sus últimos partidos por MLS, y no está asegurada su titularidad en el partido de Miami.

La Selección tuvo una práctica el miércoles a la noche, en la que rindieron un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y allí el entrenador paró un once en el que no apareció el 10. Su lugar fue ocupado por Nicolás Paz, quien tiene muchas chances de ser titular, mientras que el jueves hubo un nuevo entrenamiento en el sólo quedó una duda en el mediocampo: Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso.

Además, Emiliano Martínez arrastra una molestia en su gemelo producto de la lesión que sufrió semanas atrás, pero más allá de los dolores en esa zona será el arquero titular esta noche.