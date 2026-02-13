La Fundación Oscar Contrera celebra 15 años con una media maratón en El Pinar El evento se realizará este domingo desde las 9 en el complejo de Rivadavia y reunirá competidores de cinco provincias.

La Fundación Oscar Contrera cumple 15 años de vida y lo celebrará a lo grande: con una media maratón de patín carrera en el complejo El Pinar, en Rivadavia, que convocará a deportistas de distintos puntos del país.

La actividad se desarrollará este domingo 15 de febrero, a partir de las 9, y contará con la presencia de participantes provenientes de La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza y Buenos Aires, quienes llegarán a San Juan para competir en diferentes distancias.

El programa incluye pruebas de 21km, 12km, 6km y 1,5km, esta última destinada a los más pequeños, lo que permitirá que corredores de todas las edades formen parte de la jornada deportiva.

La competencia no solo marcará el festejo por los 15 años de la institución, sino que también abrirá oficialmente el calendario 2026 del patín carrera en la provincia. Además, será la antesala de la primera fecha de la Liga Nacional de Clubes, prevista para marzo en Neuquén, donde habrá participación de representantes sanjuaninos.

De esta manera, la Fundación del histórico patinador sanjuanino Oscar Contrera combinará aniversario y deporte en un encuentro que promete reunir a familias, aficionados y atletas en una jornada que pondrá en movimiento al tradicional circuito de El Pinar.