La karateca sanjuanina Jenifer Bolado ganó medalla de bronce en el Sudamericano de Brasil Obtuvo el tercer puesto luchando en categoría mayores.

En la ciudad de Recife, Brasil, se realizó el Torneo Sudamericano de karate entre los días 30 de junio y 6 de julio, donde estuvo presente la sanjuanina Jenifer Bolado, integrando la selección argentina, participando, al igual que lo había hecho en el Panamericano de Monterrey, en categorías Kumite Mayores (-55kg) y U21 (-55kg).

Tras su actuación en el torneo, ya de regreso en Argentina, Jenifer habló de sus dos torneos: “La verdad que estoy muy feliz, muy contenta con el resultado, con el torneo que viví, fue un muy lindo campeonato.

El jueves competí en la categoría de Under 21; primero fue contra Chile (9-0), después contra Colombia (5-4); pasé a semifinal contra Bolivia, donde perdí (9-5), pero como fue en semi, eso me dio pase para pelear por la medalla de bronce contra Brasil que salimos 3 a 1.

En la final por el bronce hubo una equivocación con los árbitros porque faltando 27 segundos vamos al clinch, donde yo le ejecuto una T de Mawashi Geri a la cabeza, salen las cuatro banderas, me dan el punto entonces yo paso a ganar 4 a 3.

Después, no sé qué pasó que llaman al árbitro y me saca el punto me saca el punto y me da falta entonces, bueno termina la pelea 3 a 1 y hacen el reclamo porque había entrado mi punto y porque me lo dieron y después me lo sacaron; no entendimos por qué, me dan la falta que no era falta porque cuando él está diciendo que nos separemos yo ejecuto la técnica, entonces hicimos el reclamo que quedó en la nada.

Los entrenadores hicieron el reclamo, se iba a pelear de nuevo la semifinal, digamos, desde los 27 segundos que faltaron, pero no hubo caso como que lo dejaron en la nada y los entrenadores tampoco me querían hacer pasar un mal momento, por lo que me dijeron, Así que, eso fue lo que pasó en la categoría de Under 21.

Eso, como lo dije antes, son cosas que no podemos controlar. Así que tocó seguir, dar vuelta la página y ya concentrarme en la categoría mayores, donde la primera pelea fue contra Colombia, pero no se presenta la misma chica con quien había peleado en Under 21, creo que fue por una lesión.

Luego paso a pelear con una venezolana, donde pierdo en semifinal y peleo por el bronce contra Bolivia. Íbamos 9-5 el combate, yo perdiendo y en los últimos 30 segundos se lesiona mi rival; me agarra y yo caigo arriba de ella, entonces los doctores dijeron que no podía seguir el combate más allá que ella quería seguir, creo que porque le dolía la rodilla así que sale por no poder pelear y me dan ganadora.