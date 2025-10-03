La lista de Lionel Scaloni de la selección argentina para los amistosos en Estados Unidos El DT difundió los nombres para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico la próxima semana. Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras) y Rivero (River), las novedades

Un nuevo paso rumbo al Mundial 2026 está por dar la selección argentina. Uno de los últimos. En ese marco, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados para la doble jornada de amistosos que tendrá en la Fecha FIFA de octubre.

Tras cerrar el proceso de Eliminatorias, la Albiceleste inicia el ciclo de amistosos de preparación para la Copa del Mundo en Estados Unidos con el juego ante Venezuela este viernes 10 de octubre desde las 20hs en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el lunes 13, se topará con Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Las novedades de esta lista son dos nombres del fútbol argentino: Facundo Cambeses, arquero de Racing de Avellaneda en gran nivel, será uno de los cuatro guardametas disponibles para el DT junto con Emiliano Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez. A los 28 años, el ex Banfield tendrá su primera oportunidad en la Mayor tras haber contabilizado en el pasado ciclos con la Sub 20 y también con la Sub 23 en el Preolímpico para los Juegos de Tokio 2020.

El otro apellido sobresaliente es el de Lautaro Rivero, defensor de River Plate. A los 21 años, el marcador que tiene una singular historia de vida estará por primera vez en la selección argentina. Surgido de las inferiores del Millonario, logró asentarse durante la temporada pasada con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero y retornó a Núñez a mitad de año para dar pelea en el plantel de Marcelo Gallardo.

La tercera novedad que se metió en la lista es el mediocampista Aníbal Moreno. Surgido de Newell’s y con pasado en Racing, actualmente es una de las piezas clave del Palmeiras de Brasil a los 26 años. En su etapa juvenil, Moreno fue parte del proceso del Sub 20 y jugó en el Mundial de la divisional en el 2019 que terminó con el equipo eliminado en octavos de final por penales ante Mali. Aquel plantel tenía como una de sus figuras a Julián Álvarez, con quien se reencontrará en esta citación.