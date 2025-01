La mánager de Colapinto revela detalles inéditos del pase a Alpine y habla de cuándo podría darse su debut Infobae dialogó con María Catarineu, quien se refirió a la llegada del argentino al equipo francés de Fórmula 1. Cuántos años estará ligado. Cómo fueron las negociaciones y el futuro

La espuma empieza a bajar en el entorno de Franco Colapinto, pero nadie se relaja. La confirmación de la llegada al equipo Alpine de Fórmula 1 en un contrato multianual redobla el desafío, ya que el argentino se incorporó como piloto de reserva y deberá estar listo para poder reemplazar a alguno de los titulares, Pierre Gasly o Jack Doohan. Para conocer más detalles de cómo fue la salida de Williams y qué puede pasar de ahora más, Infobae habló con María Catarineu, quien, junto a su pareja, Jamie Campbell-Walter, seguirán representando al bonaerense de 21 años.

Del otro lado del teléfono se la escucha distendida a la española, quien en los últimos dos meses prefirió no tener contacto con los medios. En sus redes sociales se limitó a postear sobre otros temas y sí festejó la noticia de la llegada de Franco a Alpine. Ella y Jamie son muy profesionales y se llamaron a silencio para resguardar al pilarense, quien disfruta del epílogo de sus vacaciones en Argentina ya que en los próximos días emprenderá viaje a Enstone, Inglaterra, para comenzar a familiarizarse con su nuevo equipo.

No obstante, desde fines de diciembre -aproximadamente- María y Jamie ya respiraron aliviados cuando se cerró el acuerdo para que Franco pudiera sumarse a la escudería, que en lo fáctico está a cargo de Flavio Briatore, cuyo rol de “asesor ejecutivo” es un título meramente formal. Se trata de alguien que está en la Máxima desde hace 40 años, en 1991 ya le birló el contrato de Michael Schumacher a Eddie Jordan (dueño del equipo donde el alemán corrió en su debut en F1) y en 2000 logró quedarse con la representación de un joven español de 19 años llamado Fernando Alonso. En ese momento su descubridor y mentor, Adrián Campos, cedió ante la insistencia del italiano, que hoy tiene 74 años, pero está más vigente que nunca en el mundo de los negocios.

El ex jefe de Benetton y Renault, negoció con James Vowles, responsable de Williams, y las partes llegaron a un acuerdo. “Se dilató todo porque las negociaciones a veces son complejas, como en este caso. Pero Flavio fue muy persistente siempre y en las últimas semanas fue muy intenso”, afirma María.

“El acuerdo llegó porque ambas partes consiguieron lo que querían: Flavio logró contratar a Franco y James pudo darle la posibilidad de que pueda correr, ya que en Williams sus pilotos titulares tienen contratos a largo plazo”, explica. Y revela que “Briatore lo vio a Franco desde que debutó en la F1. El día que charlamos por primera vez nos dijo: ‘He visto talento y lo quiero’. Siguió todas las carreras de cerca y cómo fue la evolución como piloto de F1 en los nueve Grandes Premios que pudo correr”. De Flavio añade que “es un personaje muy interesante, con mucha personalidad, muy apasionado y muy atrapante. Siempre tuvo a Franco entre cejas y a toda costa quiso tenerlo”.

Hay que destacar el gesto de Vowles, quien en el último tramo de las gestiones accedió para plasmar el acuerdo. “James es un tipo muy íntegro y cumplió con su palabra. Él se comprometió a conseguirle un lugar a Franco para que pudiera correr en F1. Siempre quiso que Franco tuviese un lugar y se ocupó de ello”, resalta María.

Si bien trascendió que el nacido en Verzuolo el 12 de abril de 1950 y ex pareja de Noemi Campbell quiso quedarse con la representación de Colapinto, el argentino seguirá trabajando bajo la tutela de Catarineu y Campbell-Walter. “Es lo mejor para todos que Jaime y yo sigamos a cargo de Franco y más en el día a día. Obvio que Flavio estará al tanto de todo lo que pase. Esto es un trabajo en equipo”, subraya.

Sobre el vínculo multianual, revela que “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine”, cuenta María, que mantiene cuidado por razones de confidencialidad. “Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco, en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo”, explica. Durante ese lustro Alpine se hará cargo de los derechos contractuales de Colapinto, desde el pago de su sueldo al resto de las obligaciones que el team galo deberá asumir por hacerse de los servicios del argentino.

Mucho se habló de los 20 millones de dólares que Briatore o Alpine le habrían pagado a Williams. Otra versión habla de 10 millones. Sobre el tema, María responde: “Desconozco si se puso dinero”. Respecto de si una vez cumplidos estos cinco años Franco deberá regresar a Williams, indica que “es una posibilidad, pero de aquí a cinco años puede pasar cualquier cosa”. Esa cesión a la que se hace mención podría ir de la mano al vínculo que el team inglés mantendría con los sponsors de Colapinto más allá de 2025, según informó el portal italiano Auto Racer.

Los principales patrocinantes del bonaerense felicitaron el paso de Colapinto a Alpine y entre líneas dan a entender que el apoyo seguirá al menos mientras siga en la F1. Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, publicó en X: “Felices por vos Franco Colapinto. Gracias por tanto Williams Racing. Hola Alpine F1 Team” y si bien añade el eslogan de la compañía “Lo mejor está llegando”, puede tomarse como un mensaje de las perspectivas para Franco. “¡Esto recién empieza! ¡Vamos Franco!” saludó Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant. También la petrolera estatal se sumó con un video. Del nexo con estas firmas de cara a esta nueva etapa, María sostiene que “trabajamos en bloque y la idea es que puedan sumarse otras empresas”.

Más allá de ser protagonista en un ámbito como la F1, Colapinto abajo del auto es una máquina de captar patrocinantes. Es carismático, amado por los jóvenes, es un personaje entrañable por su frescura y espontaneidad. Se convirtió en un imán para el mercado. Su imagen es un ícono para que una firma pueda posicionarse. Su presencia mejora la exposición de las firmas que invierten en él. Entre octubre de 2023 y diciembre de 2024 se incorporaron 13 empresas y entre el apoyo hay que destacar a Bizarrap, quien fue clave para poder contactar a los sponsors más fuertes. Se suma el impacto en las redes sociales y por ejemplo, en las primeras 48 horas después del anuncio de su llegada a Alpine, la escudería sumó 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram y pasó de 3,6 millones a 4,1 millones. Briatore vio todo el paquete y por eso se decidió por Colapinto: talento, capacidad, proyección a no menos de 15 años dentro de la F1, explosión mediática y su grupo importante de sponsors cuya suma llegaría a unos ocho dígitos en dólares.

Luego de tomarse una merecida semana de vacaciones, María anticipa que “ya estamos trabajando con todo”. Durante estos meses ella y Jamie fueron víctimas de ataques en las redes sociales y ella, a corazón abierto, es tajante: “De diez mensajes, era uno solo uno el que nos agredía y yo sé muy bien todo lo que hicimos estos años para ayudar a Franco. Me he tomado el trabajo de leer todos los mensajes, uno por uno. Lamentablemente cometí el error de abrir redes sociales y quedé expuesta a este tipo de cosas. Pero esto forma parte de esta historia. No importa, yo sé del cariño de los argentinos por nosotros y eso no lo van a cambiar unos pocos. Sé que en Argentina los fanáticos nos quieren y nosotros a ellos”. Cabe recordar que desde que comenzaron a trabajar con Colapinto en 2019 hasta 2022 inclusive, el argentino siempre corrió con patrocinantes europeos que consiguieron María y Jamie. Recién en la segunda parte de 2022 se sumó el apoyo del Estado argentino con el entonces Ministerio de Turismo y la petrolera estatal. Eso ayudó a que Franco fuese reclutado por Williams para su academia. “Hemos estado siempre al lado de Franco y buscando lo mejor para él y quienes conocen nuestra historia lo saben”, recuerda Catarineu.

“Hoy Franco siente una felicidad intensa, como la que sentimos todos”, destaca. Incluso al corredor se lo nota más descontracturado al punto que volvió a usar su cuenta de X desde que se confirmó su incorporación a Alpine.

Del futuro inmediato, María cuenta que “Franco no puede hacer FP1 (ensayo de los viernes) porque ya no es un rookie (novato). Va hacer las pruebas sobre los autos de dos temporadas atrás. Deberá estar en las carreras”.

Sobre si Alpine es un mejor equipo que Williams, María indica que “no voy a hacer un juicio de valor, si es mejor o equipo o no que Williams, pero en las últimas carreras se notó un equipo que está en crecimiento y que puede dar mucho más. El año que viene tendrán motores Mercedes y se ve mucho potencial”. En el Campeonato Mundial de Constructores, la escuadra francesa terminó sexta y la inglesa, novena.

En cuanto a Franco, en sus nueve Grandes Premios con Williams en 2024, fue 12º en su bautismo en carrera, en Monza. Sumó unidades en su segunda competencia al ser octavo en Azerbaiyán y cosechó un punto en Austin, al ser décimo. Desde Singapur y hasta Las Vegas, superó a Albon en las posiciones finales en carreras dominicales: 11º vs. abandono (Singapur), 10º vs. 16º (Austin), 12º vs. abandono (México), 14º vs. abandono (Las Vegas). El argentino desertó en las dos últimas, en Qatar por un toque de Esteban Ocon, y en Abu Dhabi por fallas en la unidad de potencia. Cabe recordar que en San Pablo el tailandés no largó porque el equipo no llegó a reparar su auto tras destrozarlo en la clasificación, mientras que el argentino desertó por su accidente bajo la lluvia, en una condición en la que nunca había manejado en F1 y, pese a ello, tuvo una buena labor mientras duró en pista, ganando tres lugares en las primeras vueltas y con un sobrepaso a Lewis Hamilton (Mercedes). Además, Franco fue el primer piloto menor de 22 años que terminó sus primeras cinco competencias mejorando su posición de largada.

En Alpine, Doohan tendría un contrato por las cinco primeras carreras y su continuidad estaría sujeta a sus rendimientos. Por eso el análisis es que Colapinto no se cambiaría de equipo para ser solo piloto de reserva y mantener el mismo puesto que ya tenía asegurado en Williams. “Hoy hay dos pilotos que tienen contrato y es algo que a nosotros nos excede. Eso lo definirá el equipo. No sé si va a debutar en Australia (primera fecha), Miami (sexta) o donde sea, lo que sé es que Franco demostró que puede correr y por algo lo contrató Alpine”, aclara María.

Ante la pregunta “de 1 a 10, ¿tú qué sientes, va a correr este año?”, se tomó una pausa para responder. “Lo que siento no lo voy decir”, subrayó sonriente, y también se robó un sonrisa desde este lado del teléfono.