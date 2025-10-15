La nadadora sanjuanina Inés Vizzo González arma su viaje para el Latinoamericano de Cochabamba La joven nadadora sanjuanina apeló a la solidaridad de todos para poder estar en Bolivia, compitiendo en la Copa Pacífico.

Apenas 14 años. Especialista en Pecho, cuarta en el último Nacional. Integrante de la AST y una de las mayores proyecciones de la natación en San Juan. Señales de identidad para María Inés Vizzo González, la nadadora sanjuanina que en noviembre quiere estar en el Campeonato Latinoamericano de Cochabamba, Bolivia. Pero claro, con clasificación en la mano, el desafío era solventar el presupuesto, costear gastos y llegar. Eso la motivó y la propia Inés inició la colecta con un alias que encontró respuestas de conocidos y de otros que no la conocen. Una sorpresa que tocó a toda la familia Vizzo González, que se juega por las condiciones de su niña y la respaldan en todo.



Hoy, ya casi está todo cubierto y armado. Lo último fueron los pasajes San Juan-Buenos Aires para que desde allí vuele el próximo 9 de noviembre a Bolivia. La mamá de Inés, Marta es quien está coordinando una tarea que no es fácil pero que los tiene más que ilusionados.

‘Inés solita empezó con la colecta en ese alias que generó y nos sorprendió la respuesta de muchos conocidos pero más aún, el apoyo de muchos desconocidos. Inés ama nadar, se crió nadando en la pileta de casa y luego entró a Acuatic Center con los hermanos Vargas como profes. Luego, Silvia Maldonado la entrenó y sus marcas en Pecho son muy buenas. Así se ganó este derecho a ir al Latinoamericano, Copa del Pacífico, en Bolivia. Nosotros con su papá trabajamos y le ayudamos en todo. Administramos lo que Inés genera en becas de Deportes y tuvimos apoyos inesperados como la gente de Le Club que le entregó indumentaria’, remarca Marta quien recién está terminando los detalles de permisos de viaje, pasaporte y otros detalles más.



La Copa Pacífico será desde el 10 al 16 en Cochabamba y la presencia de Inés será en la especialidad Pecho, en todas las distancias. Es su fuerte y su mamá, sabe que más allá del resultado final, para Inés será un paso grande poder competir en Bolivia: ‘Uno ve el esfuerzo que hace todos los días. A las seis ya se levanta para ir al colegio, luego vuelve va al entrenador físico, regresa para estudiar, luego a nadar. Siempre disciplinada. Siempre responsable. Por eso queremos que sea parte de esta competencia internacional para que sienta que ese esfuerzo tiene su premio’.



El alias que la propia Inés generó es ines.bolivia.mp y la respuesta de la gente ya ha sido más que satisfactoria. Quedan detalles. Cosas menores que la familia Vizzo González tiene casi resueltas, pero el corazón solidario de San Juan y la conciencia deportiva que maneja los sentimientos seguramente le darán ese espaldarazo que necesita.

Quedan menos de 25 días para el viaje, pero Inés sigue entrenando y sabiendo que su sueño, esa ilusión de estar contra las mejores, está más cerca que nunca.