La Navidad de Messi, con visita y regalo especial El capitán de la Selección Argentina recibió a "Un Poco de Ruido", popular programa de cumbia que mostró el diálogo previo y el obsequio que le dieron.

Lionel Messi disfruta de las fiestas en Argentina y en vísperas de la navidad tuvo una especial visita a su casa en Rosario por parte de los miembros de “Un Poco de Ruido”, programa de cumbia que aprovecharon para sacarse fotos con el capitán de la Selección Argentina y realizarse un obsequio.

El astro rosarino abrió las puertas de su hogar a Pinky (Juan Manuel Grossi), Damián “Damo” Martínez y DJ Pipo (Gonzalo Leonardo), quienes compartieron el momento en la cuenta de Instagram del programa con un sentido agradecimiento a la Pulga: “El mejor regalo de navidad que nos podía tocar”, iniciaron.

“Si algo faltaba para que este año sea soñado e increíble era conocer a esa persona que tantas alegrías nos regaló. Gracias Leo Messi por abrirnos las puertas de tu casa, tu manera de ser te hace aún más grande de lo que sos!”, ahondaron antes de cerrar con una posdata: “Ahora sí, ya tenés tu jarrita para brindar esta noche”, al mostrar al ídolo con una jarra personalizada.

Messi y la jarra que le obsequió “Un Poco de Ruido” antes de navidad.

Dentro de las diversas fotografías que sacaron del momento, también incluyeron el intercambio de mensajes que tuvieron con Messi, que fiel a su característica humildad inicialmente desistió de pedir y/o aceptar un regalo por parte del popular programa que viene de agotar el Movistar Arena de Buenos Aires (el cual cuenta con capacidad para 15 mil espectadores).

“Hola! Manda un par de jarras que la quise conseguir y desde allá no podía. No, hablando en serio, no hace falta, te agradezco mucho. Mi cuñada y primos fueron cuando estuvieron acá en Rosario y la pasaron espectacular. Les mando un saludo grande”, lee la respuesta del ocho veces ganador del Balón de Oro en mensajes directos de Instagram ante el ofrecimiento de un regalo.

La jarra no fue el único obsequio para la estrella de Inter Miami ya que también se le entregó una camiseta de Chacarita, manto con el que posó junto a Pinky (Juan Manuel Grossi) y Sebastían Subia.

Lionel Messi posa con la camiseta de Chacarita junto a Pinky (Juan Manuel Grossi) y Sebastían Subia de “Un Poco de Ruido”.