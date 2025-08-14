La noche soñada del sanjuanino Alan Cantero en la Copa Sudamericana: metió un doblete para el triunfo de Alianza Lima El jugador surgido en Peñarol es clave en el equipo de Pipo Gorosito.

Alianza Lima derrotó a la Universidad Católica de Ecuador por 2 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Alejandro Villanueva de Perú, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El héroe de la noche peruana fue el delantero sanjuanino Alan Cantero, que convirtió un doblete a los 30 y 41 minutos de la segunda mitad. Con el triunfo, el conjunto dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito consiguió una ventaja importante de cara al partido de vuelta, en la altura ecuatoriana, que se disputará el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 21:30 horas (horario argentino).

La primera llegada del partido fue para la visita, a los 15 minutos, con un remate bajo y de primera del defensor Daykol Romero desde el borde del área, que se fue cerca del poste derecho del arquero Guillermo Viscarra. A los 30 minutos, el delantero Paolo Guerrero, que luego tuvo que retirarse por lesión, controló en el borde del área y jugó atrás para el volante Fernando Gaibor, cuyo disparo llevaba potencia pero salió al medio y fue detenido por el guardameta Johan Lara.

La Universidad Católica volvió a llegar con peligro a los 33 minutos, con una pelota larga para el delantero Byron Palacios, que controló de pecho y remató de volea al poste derecho de Viscarra, que se pudo imponer.

Cinco minutos después, el volante de la visita Daniel Clavijo abrió hacia la derecha, dentro del área, para el delantero Azarías Londoño, quien disparó bajo y de primera pero vio como Lara contenía su tiro.

Alianza Lima tuvo la llegada más clara de la primera parte, a los 41 minutos, con un pase largo desde el fondo para el delantero Kevin Quevedo, que quedó mano a mano y sacó un remate muy potente al palo derecho de Lara, que impactó en el travesaño.

A los nueve minutos del complemento, Gaibor recibió la pelota sobre el borde derecho del área grande y metió un gran remate, con potencia al segundo palo, que dio en el palo horizontal. En 18 minutos del complemento, el extremo de la visita Mauricio Alonso tuvo un mano a mano por el costado izquierdo, pero su remate bajo al primer palo no pudo superar la oposición de Viscarra.

Un minuto más tarde, tras un córner, un doble cabezazo en el área de Alonso y el delantero Byron Palacios terminó en un remate en el poste, de parte del atacante ecuatoriano.

El primer gol llegó a los 30 minutos del complemento, con un centro desde la derecha que fue bajado por el delantero Hernán Barcos, para la aparición del atacante argentino Alan Cantero, cuyo frentazo bajo entró por el poste derecho de Lara y subió al marcador. A cinco minutos del final, el delantero panameño José Fajardo quedó mano a mano por el frente derecho del ataque, pero su definición baja al segundo palo fue defectuosa y contenida por el guardameta local.

En 41 minutos, Barcos prolongó un pase largo de su propio arquero para dejar mano a mano a Cantero, que encaró a Lara y lo venció con un remate suave, abriendo el pie derecho.