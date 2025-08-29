El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino disputará desde este viernes por la noche la octava fecha. Desde las 21.30 en Villa Krause, el líder Unión recibirá a Aberastain. La fecha continuará entre sábado y domingo. Desde Neutrales dieron a conocer los arbitrajes para la fecha. Colón Junior será el equipo que quede libre en esta fecha.
Viernes (21:30hs)
- Unión vs Aberastain / Mauro Gómez
Sábado (16 hs)
- Marquesado vs Villa Obrera / Eduardo Prior
- Árbol Verde vs Juv.Zondina / Enzo Gómez
- San Lorenzo vs López Peláez / Sergio González
- Alianza vs 9 de Julio (Estadio SJ Del Bicentenario) / Leonardo Torres
Domingo (16hs)
- Atenas vs Trinidad / Sebastián Fernández
- Carpintería vs Peñarol / Martín Rivero
- Sarmiento vs Sp.Rivadavia / Emilio Salinas
- Minero vs Desamparados (cancha Juventud Unida) / Rubén Riveros