El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino disputará desde este viernes por la noche la octava fecha. Desde las 21.30 en Villa Krause, el líder Unión recibirá a Aberastain. La fecha continuará entre sábado y domingo. Desde Neutrales dieron a conocer los arbitrajes para la fecha. Colón Junior será el equipo que quede libre en esta fecha.

Viernes (21:30hs)

  • Unión vs Aberastain / Mauro Gómez

Sábado (16 hs)

  • Marquesado vs Villa Obrera / Eduardo Prior
  • Árbol Verde vs Juv.Zondina / Enzo Gómez
  • San Lorenzo vs López Peláez / Sergio González
  • Alianza vs 9 de Julio (Estadio SJ Del Bicentenario) / Leonardo Torres

Domingo (16hs)

  • Atenas vs Trinidad / Sebastián Fernández
  • Carpintería vs Peñarol / Martín Rivero
  • Sarmiento vs Sp.Rivadavia / Emilio Salinas
  • Minero vs Desamparados (cancha Juventud Unida) / Rubén Riveros

 