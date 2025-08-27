El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino disputará este fin de semana la octava fecha y entre los 9 encuentros habrán 2 que se jueguen con ambas parcialidades, lógicamente teniendo al Estadio del Bicentenario como epicentro.

La fecha comenzará el viernes con un solo encuentro que se jugará con ambas parcialidades en Pocito. El líder Unión de Villa Krause recibirá a Aberastain desde las 21.30 horas.

El sábado continuará la fecha con cuatro encuentros. En el Bicentenario y con las dos hinchadas, Alianza recibirá a 9 de Julio. En tanto que en el Far West, Marquesado recibirá a Villa Obrera, en el Cabot, Árbol Verde será anfitrión de Juventud Zondina y San Lorenzo recibirá a López Peláez.

El domingo será el cierre de la fecha, Atenas recibirá al escolta del líder Trinidad, Carpintería será anfitrión de Peñarol, en Zonda Sarmiento recibirá a Rivadavia y en cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro, Minero será anfitrión de Desamparados.

Colón Junior será quien cumpla fecha libre.