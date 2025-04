La palabra de Gago tras la derrota ante River: por qué armó línea de 5 El Xeneize cayó por 2-1 en el Superclásico disputado en el Monumental y el director técnico analizó la dura caída.

Boca Juniors recibió otro duro golpe en el año 2025 y cayó por 2-1 en el Superclásico contra River Plate en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la 15ª jornada del Torneo Apertura. El Millonario logró imponerse con un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono y otro de Sebastián Driussi, mientras que el empate parcial por parte del Xeneize había llegado de la mano de Miguel Merentiel. Una vez finalizado el encuentro, Fernando Gago dialogó en conferencia de prensa sobre la derrota de sus dirigidos y brindó un exhaustivo análisis sobre su presente en el banco de suplentes.

“Buscamos contrarrestar todos los movimientos que intentaron hacer ellos y a partir de eso tratar de lograr lo que hicimos en el segundo tiempo. Tuvimos un poco más de amplitud y circulación por dentro. Había más espacios para atacarlos y tuvimos el control del partido, teniendo los movimientos como en el segundo gol que sabíamos que podían llegar por segunda línea”, argumentó.

Al mismo tiempo, sobre el desarrollo del juego, agregó: “Creo que el partido de hoy se dividió en dos partes. El primer tiempo, que nos faltó un poco más de juego y tuvimos las situaciones que queríamos buscar. En el segundo tiempo sabíamos que íbamos a tener un poco más de velocidad y control de partido”.

Por su parte, Gago detalló el punto de vista que tomó con el cuerpo técnico y explicó qué fue lo que buscaron al plantear un esquema con tres marcadores centrales y un solo atacante: “Primero la característica del jugador. Intentamos jugar con el posicionamiento de Miguel (Merentiel). Al no tener a Milton (Giménez) y a Edi (Cavani) en esa posición para fijar a los dos centrales. Sabíamos que iba a ser un partido donde por momentos teníamos que defender en una situación media. A partir de eso íbamos a tener más presión interna por parte de ellos. Buscamos tener situaciones de mano a mano con Lautaro con el lateral de ellos y buscar situaciones de ataque”.

“Me voy con bronca por el resultado. Independientemente del juego en el primer tiempo y en el segundo. Me voy con bronca por el resultado, porque vinimos a tratar de ganar y jugar. En el segundo tiempo tuvimos chances y también errores. El análisis posterior lo voy a hacer después y voy a ver qué se hizo mal y bien. Me gustó el segundo tiempo de lo que se ve en el partido. El equipo tenía la pelota y trataba de generar las situaciones. Llevamos a un posicionamiento bajo para defender. Tuvimos dos o tres situaciones claras para empatar el partido”, argumentó.

Respecto al arbitraje de Nicolás Ramirez, Pintita opinó: “Los comentarios que tuve con el árbitro solamente eran porque en 20 minutos teníamos tres amarillas. En el campo yo no la veo si es para tarjeta o no. Me pareció un poco exagerado y ya condicionó. No por la situación de si fue falta o no, sino por tres amarillas en tan poco tiempo. Me dejaba en una situación de posibilidad de cambio en el segundo tiempo porque el juego estaba siendo friccionado.

En relación con la exclusión del Changuito Zeballos en el once titular, el ex entrenador de Racing y Aldosivi afirmó: “Por la característica del jugador, que tiende a tirarse más a la banda, entonces íbamos a perder el retroceso o el juego interno. Quería aprovecharlo en el segundo tiempo para que encuentre los espacios con su velocidad”.

“En el primer tiempo estábamos en una situación en la que no podíamos encontrar la circulación del juego, pero encontramos más profundidad. A partir de eso hubo momentos en los que Carlos recibió en una posición muy baja. Y le costaba poder girar”, comentó sobre las dificultades que tuvo el Chileno Palacios.

MIRA TAMBIÉN Internaron a Darío Benedetto por dengue

Otra de las facetas en las que hizo hincapié el director técnico del Xeneize es en el porqué nunca sacó la línea de tres centrales en la defensa: “Estábamos una situación del partido en el que teníamos el control y atacábamos bien. Jugar con tres defensores implica controlar mucho más. Si teníamos la misma altura en el primer tiempo íbamos a tener más espacio para atacar. Ayrton terminó jugando más de lateral y teníamos un 3 vs. 2 en el lado izquierdo. Si poníamos más ofensivos, ocupábamos el espacio en la defensa rival”.

Vale recordar que Boca ya sacó su boleto a la fase final del Torneo Apertura hace varias jornadas. Pese a la caída en el Monumental en el Superclásico, el Xeneize se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A con 32 unidades, seguido de cerca por Argentinos Juniors con 30. El equipo de Gago cerrará la fase inicial la próxima semana en el Estadio José Dellagiovanna, donde deberá visitar a Tigre. Lo próximo ya será el duelo por los octavos de final del certamen.