La preocupación de Franco Colapinto tras el mal arranque en Hungría: “Estamos muy lejos” El piloto argentino terminó último en la FP2, mientras que Gasly quedó 19°. “Hoy fue un día difícil”, afirmó

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alpine volvió a tener un arranque complejo de un fin de semana en la Fórmula 1. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaron en la parte baja de la tabla en los primeros dos entrenamientos del Gran Premio de Hungría. Más allá de que el francés quedó por delante del argentino en ambas tandas, el piloto de 22 años mostró un mejor ritmo con neumáticos medios y logró superar a su compañero en estos stints.

Una vez finalizada la actividad en el día viernes, Colapinto dialogó con la prensa para expresar sus primeras sensaciones recogidas del Hungaroring. “No encontramos el grip (agarre) en general. Nos está costando mucho acá. Hay que entender un poco el porqué a la noche. Obviamente que es solo viernes, pero bueno. Hay que trabajar más duro para estar más fuerte mañana porque hoy estamos claramente bastante lejos. A trabajar hoy, hay mucho por mejorar”, analizó el pilarense.

En esta misma línea, aseguró que Alpine optó por realizar diferentes puestas a punto en la configuración de los dos monoplazas, aunque las sensaciones no son las mejores: “Creo que los dos probamos algunos cambios que capaz no funcionaron bien. Probamos diferentes caminos y diferentes direcciones, por lo que hay que evaluarlo hoy a la noche y decidirlo para mañana. Un día complicado, estamos muy lejos en general. Es un poco difícil entender el por qué por ahora”.

“Siempre que empieza la sesión estoy adelante. Me adapto rápido y podemos estar rápido ahí adelante, pero después los otros mejoran y nosotros no mejoramos. Eso es algo que nos está costando. El hecho de salir a pista y estar ahí, rápido arriba, y después nos caemos y no mejoramos, cuando los demás sí. Hay trabajo para hacer hoy para intentar mejorar, porque estamos complicados”, comentó respecto a su actuación en los entrenamientos, donde llegó a escalar sexto lugar en un tramo, pero fue cayendo progresivamente en el marcador.

Por su parte, se mostró muy disconforme con el ritmo de carrera del A525 y los problemas que tuvo a la hora de dominarlo en un trazado de alta carga aerodinámica: “El auto en ritmo de carrera se siente mal. Es como que todos los problemas que tenemos en una vuelta, se exagera mucho más. Se hace mucho más grande. No me sentí bien, pero sí que estamos más competitivos. En carrera estamos competitivos, pero igualmente no es lo ideal acá. Hay que clasificar adelante porque sino es muy difícil”.

Cuando al argentino le preguntaron qué hacía falta ajustar para mejorar el rendimiento del vehículo, Colapinto fue contundente con su respuesta: “Un poco todo. La verdad que estamos muy lejos y es complicado. Hoy fue un día difícil, pero es solo viernes y hay mucho por trabajar para volver mejor mañana”.

El equipo también difundió declaraciones de Franco en la gacetilla de prensa: “No ha sido un día fácil, ya que tanto Pierre como yo hemos tenido limitaciones similares con el coche. En general, estamos teniendo problemas con el equilibrio del coche y una gran falta de agarre. Ha sido uno de esos días en los que simplemente no hemos encontrado nuestro camino, así que esperamos que algunas de las cosas que hemos probado nos sirvan para mejorar mañana”.

Y agregó: “Últimamente, los viernes no han sido nuestro punto fuerte, así que nuestro objetivo es encontrar los cambios adecuados y volver más fuertes de cara a la clasificación. Nos centraremos en lo que tenemos delante, que, en este momento, es hacer que el coche sea más consistente y fácil de conducir. Hay muchas áreas que mejorar y estoy seguro de que podemos hacerlo y tener un sábado mejor”.

Su compañero Gasly declaró en la misma línea: “Ha sido un día complicado para nosotros en Budapest. El coche se ha mostrado bastante difícil de pilotar en general y nos ha costado mucho completar una vuelta completa“.

El francés, que tampoco localizó el ritmo de su A525, reconoció: “Hemos derrapado mucho en ambas sesiones y sabemos que la tracción es un aspecto con el que hemos tenido problemas en lo que va de temporada. Estoy seguro de que podemos mejorar y sé que esta noche y mañana por la mañana nos esforzaremos mucho para estar en una mejor posición en la próxima sesión. En las últimas carreras hemos tenido una tendencia similar, en la que nos ha faltado algo de rendimiento en los entrenamientos y aún así hemos conseguido un buen resultado, por lo que seguimos siendo positivos y confiados en nuestra capacidad para, al menos, mejorar con respecto a hoy”.

Colapinto se mostró firme con el compuesto medio durante el día viernes, al punto de que logró quedar por delante de Gasly en ambas tandas durante dichos stints. Pese a esto, el galo lo superó con la gama blanda de los neumáticos. En la FP1, el argentino quedó 18° con un registro de 1:17.464, a 0.341 segundos de distancia del francés.

En los segundos entrenamientos, donde ambos Alpine terminaron en los últimos lugares, el pilarense marcó su mejor vuelta en 1:17.163, mientras que su compañero le sacó una diferencia de 0.116 segundos. En el total de las dos tandas, Colapinto rodó 53 giros.

Los corredores de la escudería con sede en Enstone buscarán mejorar la puesta a punto durante la noche y pegar un salto en los últimos ensayos, que se realizarán a partir de las 7:30 (hora argentina). Más tarde, desde las 11:00, comenzará la clasificación para definir la grilla de posiciones de cara a la carrera principal del día domingo. Esta dará inicio a las 10:00 y contará con un total de 70 vueltas.