La racha que la Selección buscará estirar esta noche ante Bolivia El combinado albiceleste no sabe lo que es perder en su país contra el rival de este martes por las Eliminatorias.

Hasta hace muy poco, cada vez que ganaba la Selección Argentina, cientos de miles de usuarios en las redes sociales solían compartir el mismo meme. Una foto de Lionel Scaloni, editada a los apurones, como si fuera un inspector de una línea de colectivos o un vecino del barrio abriendo un portón. Debajo suyo, la frase que la hacía tan graciosa y viral: “¿La calle derrota? No, ni idea, mostro. Me mataste, no soy de acá”.

Ya casi ni se usa esta pintoresca imagen, pues el combinado albiceleste hizo trizas su invicto en estas Eliminatorias Sudamericanas, primero al caer con Uruguay 2-0 en La Bombonera y luego con Colombia 2-1 en Barranquilla, aunque sigue manteniendo la vigencia si se trata de cruces específicos. Como ante Bolivia de local.

Líder de la tabla con 19 puntos, la Selección jamás cayó en sus tierras frente a la Verde, a la que volverá a enfrentar este martes desde las 21 en el Monumental. A lo largo de la historia jugaron 16 partidos oficiales en el país y el invicto mete miedo: 14 victorias y apenas dos empates, ambos por 1-1 en Copa América 2011 y en la clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2014. El DT adversario en aquel entonces era el argentino Gustavo Quinteros.

Antes y después de ese par de igualdades consecutivas, Argentina fue ampliamente superior a Bolivia como local, en la cancha y en el resultado. Basta con repasar el último antecedente: paliza 3-0 en septiembre de 2021 gracias al triplete de Lionel Messi, quien aquella noche lloró de la alegría.

O el anterior, en marzo de 2016, también por Eliminatorias: 2-0 sin atenuantes por los goles de Gabriel Mercado y Messi, de penal, en el Mario Alberto Kempes.

Cómo está el historial general entre Argentina y Bolivia

Los amarillentos libros del fútbol contabilizan 42 encuentros entre ambos países, con un saldo de 30 triunfos para Argentina, siete para Bolivia –todos en la altura- y cinco empates. En total, la Selección marcó 110 goles y recibió 36.