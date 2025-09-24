La Reserva de San Martín buscará la recuperación ante La Gloria Este jueves, a las 15, recibe a Instituto de Córdoba en el predio Emmanuel Mas de Chimbas.

Ya pasó el mal trago contra Platense y el objetivo fundamental para la Reserva de San Martín se centra en meterse nuevamente en zona de clasificación a los Cuartos de Final, sabiendo que está hoy en la décima posición de la Zona B del Clausura. Por eso, los chicos dirigidos por Mauricio Fernández recibirán desde las 15 a Instituto de Córdoba en el predio Mas, de Chimbas. La Gloria cordobesa es hoy escolta de Rosario Central pero con un partido menos y ganando podría ser líder. San Martín viene de perder en Platense por la mínima diferencia pero en San Juan ha sabido construir un poderío que lo hace complicado para el que sea.

Esta fecha tendrá hoy además los siguientes partidos para completar la fecha 11: Lanús recibirá a San Lorenzo, Racing Club será local de Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Atlético Tucumán recibirá a Platense.

La Reserva de San Martín tendrá luego acción por la fecha 12 el jueves próximo cuando visite a San Lorenzo.

PRIMERA DIVISION

Con pocos retoques y apuntando fundamentalmente a la recuperación anímica, el plantel profesional de San Martín viajó a Capital Federal para esperar el partido de mañana a las 19 ante Platense por la fecha 10 del Torneo Clausura con el arbitraje de Daniel Zamora. Con el casi seguro regreso de Nicolás Watson en el mediocampo tras cumplir con la suspensión por amarillas, el equipo Verdinegro no tendría mayores variantes. Así, buscando la recuperación tras la caída ante Vélez en San Juan, San Martín iría con Borgogno en el arco; Portillo, Cáseres, Recalde y Diarte en defensa; Watson y Diego González en el medio; Salle, Sebastián González y Marco Iacobellis más adelantados y de punta, Ignacio Maestro Puch.

La fecha 10 comenzará este jueves con Platense-San Martín a las 19 y Bánfield-Unión en el mismo horario y a las 21,15 Central Córdoba recibirá a Tigre.