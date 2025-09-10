Ante su gente en el Predio Emmanuel Mas, San Martín no pudo de local en un encuentro válido por la novena fecha del Torneo Proyección. El equipo dirigido por Mauricio Fernández cayó ante Vélez por 4 a 2 y con la derrota salió de la zona de clasificación.
Para Vélez anotaron Francisco Pozzo, en tres ocasiones, y Aaron Centurión, en tanto que para San Martín lo hicieron Santiago Barrera y Nicolás Jorquera.
Con este resultado, San Martín se ubica ahora noveno con 12 puntos y Vélez, que este miércoles sumó su primer triunfo, suma 7 puntos.
En la próxima fecha, el conjunto sanjuanino visitará a Platense.