La Reserva de San Martín no pudo en Mendoza y cayó por goleada ante Godoy Cruz Los dirigidos por Mauricio Fernández perdieron 3 a 0 ante el Tomba. Con la derrota el Verdinegro se encuentra fuera de la zona de clasificación.

La Reserva del Atlético San Martín no pudo en Mendoza en el Torneo Proyección 2025. Godoy Cruz mostró superioridad durante el encuentro en el predio de Coquimbito, capitalizando sus oportunidades para terminar goleando por 3-0 al Verdinegro.

Montivero abrió el marcador para el Tomba, Barrionuevo amplió luego la ventaja, y finalmente Pesce selló la goleada mendocina, dejando al equipo sanjuanino sin respuestas. Con este resultado, Atlético San Martín se encuentra fuera de la zona de clasificación por diferencia de gol, igualando en puntos con San Lorenzo y Talleres de Córdoba, pero siendo relegado en la tabla por un balance negativo de tantos.

El Verdinegro buscará recuperarse rápidamente al recibir a Lanús el próximo miércoles 22, a las 15, en el predio Emmanuel Mas de Chimbas, en un encuentro crucial para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.