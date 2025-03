La sanjuanina Andrea Nazara se consagró en la carrera de trail más importante de la Patagonia La atleta se quedó con el "Bariloche 100", una prueba válida por el Campeonato Nacional modalidad long que además la clasificó al Mundial que se realizará en España en el mes de septiembre.

La sanjuanina Andrea Nazara tuvo una destacada actuación en el “Bariloche 100″, la carrera de trail más importante de la Patagonia que se disputó el fin de semana. La atleta se destacó en la distancia de 80 kilómetros, válida por el Campeonato Nacional modalidad long. Nazara se consagró campeona argentina y de esta manera clasificó al campeonato mundial que tendrá lugar en el mes de septiembre en España.

“La idea estaba en tratar de llegarlo lo más arriba posible. Largué muy enfocada, me sentía bien, así que mentalmente fui re positiva y disfrutando de la carrera todo el tiempo. Físicamente también me sentí bien, las piernas me acompañaron un montón, no sufrí calambres, ninguna molestia”, expresó Nazara que deberá prepararse de la mejor manera para el Mundial de Canfranc.

Además de lo logrado por Názara, hubo otros atletas sanjuaninos que se destacaron: entre los varones hizo una gran carrera Horacio Peñaloza, quien se quedó con el tercer escalón del podio en el campeonato nacional. Franco Oro culminó en el octavo puesto y Facundo Nuñer en el décimo, es decir que San Juan tuvo tres top ten el clasificador final. Otro de los representantes, Maximiliano Alaniz, fue 17°, Juan Manzano no pudo finalizar por una lesión y Soledad Quiroga, en tanto, fue segunda en la distancia de 42 kilómetros.

Campeonato nacional de long (80K)

Damas:

Andrea Názara (San Juan) 10h29m37s Bianca Domínguez (Mendoza) 10h34m31s Laura Gordiola (Pucón) 10h59m46s

Varones

Patricio González (Bariloche) 8h30m14s Marcos Vidoz (Dina Huapi) 8h49m11s Horacio Peñaloza Grossi (San Juan) 9h18m12s

42 K – Damas