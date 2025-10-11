La sede de la final de la Libertadores corre riesgo de cambio y un estadio argentino es la opción de reemplazo La crisis política que atraviesa Perú puede impactar en la definición del torneo sudamericano de clubes más importante.

La organización de la final única de la Copa Libertadores 2025 puede sufrir un cambio de sede a raíz de la crisis institucional que atraviesa Perú. Tras la destitución de Dina Boluarte como presidenta por parte del Congreso, la Conmebol evalua la posibilidad de trasladar el partido decisivo del Estadio Monumental de Lima al Monumental de Buenos Aires.

El organismo que regula el fútbol sudamericano activó un protocolo interno que contempla la reubicación de la sede en caso de “fuerza mayor y orden público” en el país anfitrión. Dicho reglamento establece que, ante la necesidad de modificar la sede, se optará por “la ciudad que haya albergado la final anterior”.

De concretarse el cambio, el duelo por el título continental se jugaría en el estadio de River, que ya fue sede de la final de la Libertadores 2024.

Esta no sería la primera vez que la Conmebol aplica esta medida en el año. En la Copa Sudamericana 2025, el organismo trasladó la final de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a Asunción (Paraguay) bajo el mismo protocolo.

Por ahora, la entidad con sede en Luque sigue de cerca la situación política en Lima y no descarta tomar una decisión oficial en los próximos días.