El Tri, comandado por Eduardo Arce, llegó a esta instancia tras golear por 4 a 1 al local Chile gracias a los tantos de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos, en dos oportunidades (descontó Juan Rossel para la Roja). Antes había sido escolta de Marruecos en el Grupo C.

¿Cómo llega Argentina?

La Albiceleste no tuvo inconvenientes para golear por 4 a 0 a Nigeria de la mano de Alejo Sarco, Maher Carrizo (en dos oportunidades) y Mateo Silvetti. Antes se quedó con puntaje ideal con el primer puesto del Grupo D.

Horario y dónde ver México-Argentina por el Mundial Sub 20:

El partido se podrá ver a través de Telefe y DSports