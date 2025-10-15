La temporada de ciclismo de ruta afina detalles: el departamento Sarmiento será el escenario del arranque Quedó confirmado que el 2 de noviembre, el pelotón comenzará la temporada en el Sur sanjuanino.

El interés especial y particular de la intendencia de Sarmiento por ser parte del calendario deportivo de la Federación Ciclista Sanjuanina era nuy evidente. El propio intendente Alfredo Castro había anticipado ya su deseo de tener el ciclismo grande en el Sur sanjuanino cuando realizó la presentación del equipo municipal. Y este miércoles se terminó de concretar esta idea cuando acordaron que el inicio de la temporada de Ruta 2025-26 se realice en Media Agua, con la organización de la Unión Vecinal Manuel Belgrano como club afiliado. La prueba que abirá el calendario tendrá salida y llegada en Sarmiento, cambiando el escenario tradicional que siempre fue Albardón.

La presidenta de la FCS, Alejandra Perona, explicó los detalles de este cambio de escenario: ‘El intendente Castro ya me había anticipado que quería la Ruta en Sarmiento y puso a disposición toda el respaldo municipal. En tiempos que no son fáciles para la dirigencia, esto ayuda y tendremos un gran comienzo de temporada si Dios quiere’.

La temporada tendrá un calendario de 16 competencias entre las que se destaca la Vuelta de San Juan a fines de enero. Mientras, este próximo domingo y con orgranización del Alvear, se cerrará el ciclo de los Criterium con la cuarta competencia, sabiendo que Leo Cobarrubia ganó dos de las tres ya corridas y la restante fue para Gerardo Tivani.