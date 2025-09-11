La temporada de ciclismo de ruta largará el 2 de noviembre: cuándo se disputará la Vuelta a San Juan La Federación Ciclista Sanjuanina diagramó la temporada 2025-2026 y comenzará en Albardón.

El día señalado es el 2 de noviembre. Es que con salida desde la Unión Vecinal Manuel Belgrano, en corazón de la calle La Laja en Albardón, la Federación Ciclista Sanjuanina le pondrá primera a la temporada de ruta 2025-2026 que promete tener puntos más que altos después del trabajo silencioso y de normalización que realizó la dirigencia que encabeza Alejandra Perona. Es que no solamente se trató de armar calendario, de fiscalizar carreras, de tener presencia nacional ganando medalleros. Hubo una labor clave en la reorganización administrativa de la Federación porque se logró recuperar la sanidad administrativa ante el ARCA, ante otras entidades de control, por lo que ahora la FCS tiene todo habilitado, todo en regla para poder generar y recibir recursos.

Pero claro, en el mundo de los ciclistas, lo que interesa es competir, pedalear. Para cerrar la temporada de pista quedan tres fechas en pie y se terminarán de acuerdo al siguiente detalle: el 21 de septiembre, el viernes 26 y finalmente el 3 de octubre.

Con eso terminado, llegará un mes de preparativos para el 2 de noviembre comenzar la temporada de la ruta que se extenderá hasta marzo del próximo año. En los meses top del calendario, en enero desde el 23 y hasta el 1 de febrero se correrá una edición más de la Vuelta a San Juan, mientras que carreras icónicas como el Giro del Sol y la Doble Difunta Correa están también más que confirmadas. Una de las novedades de la temporada será el regreso de la Cuatro Puentes, con un trazado marcado por la historia.

Con esta programación, la dirigencia que encabeza Alejandra Perona, encuentra esa regularidad que se vio alterada por los desencuentros que se generaron en diciembre del año pasado cuando fue electa al frente de la Federación Ciclista. Hoy, el ente rector del ciclismo sanjuanino está totalmente saneado en la parte administrativa, con todos sus clubes afiliados al día en sus comisiones directivas y además, con la idea firme de sumar nuevas instituciones que consolidarán el plafón de la entidad.

“Hemos logrado normalizar el funcionamiento de la Federación. Estamos al día en todo y trabajamos con los clubes para que sea una gran temporada’. Alejandra Perona/Pte. FCS

En lo deportivo, la FCS volvió a ratificar en sus presentaciones nacionales que tiene presente y hay futuro, dominando los medalleros y aportando figuras a los seleccionados nacionales.