La temporada de ruta sanjuanina cambiaría de escenario para la primera competencia El departamento Sarmiento sería la sede del primer capítulo del calendario en reemplazo de Albardón.

Las gestiones están más que avanzadas y quedarían solo detalles para terminar de cerrar un cambio sustancial en el inicio de la temporada de ruta del ciclismo sanjuanino. El departamento Sarmiento se postuló para albergar la inauguración del ciclo y desde la Federación Ciclista Sanjuanina están encaminados a concretarlo.

Así, el próximo 2 de noviembre, en vez de ser Albardón el escenario, ahora sería la villa cabecera de Media Agua donde se pondría en marcha la temporada fuerte del ciclismo local. La Unión Vecinal Manuel Belgrano, que es el club oroganizador, ya dio el visto bueno también. Este cambio surgió en la presentación del equipo municipal de Sarmiento, de la semana pasada, donde el intendente Castro dejó muy claro que quieren potenciar el perfil deportivo de su departamento.

El calendario de la Ruta en San Juan tiene ya 16 pruebas confirmadas, destacándose la Vuelta a San Juan que será del 23 de enero al 1 de febrero de 2026. Además, la Fundación Planeta Ramírez confirmó la organización de la segunda prueba del calendario, del 9 de noviembre que estaba inicialmente sin carreras. El mes próximo tendrá como plato fuerte la Doble Calingasta del 22 y 23, cerrando el mes con la Doble Chepes que irá 28, 29 y 30.

En tanto que octubre cerrará el calendario de los Criterium, este próximo fin de semana cuando el Cicles Alvear realice la cuarta prueba de esa especialidad en El Pinar, con tres pruebas ya corridas.