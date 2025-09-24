Lanús eliminó a Fluminense y está en semifinales de la Copa Sudamericana El Grana empató por 1-1 con el Flu con gol de Dylan Aquino, triunfó 2-1 en el global y se quedó con el boleto a las semifinales. En el medio, hubo fuerte represión policial con los hinchas argentinos y el partido estuvo demorado en el entretiempo.

El Maracaná fue el protagonista de un encuentro para el infarto, que también jugó en las tribunas. Lanús obtuvo su boleto a las semifiinales de la Copa Sudamericana, después de empatar 1-1 con Fluminense en el Maracaná y ganar la serie en el global (2-1). Agustín Canobbio fue quien abrió el marcador con un tanto tempranero y empató la serie en la que el Grana se había adelantado en la ida. Sin embargo, Dylan Aquino apareció, convirtió un golazo para la igualdad y le dio la victoria al conjunto argentino, que ahora espera por Alianza Lima o la Universidad de Chile en la próxima instancia.

Pero un clima tenso e indignante se dio, una vez más, con la seguridad. Los hinchas Granates sufrieron de la represión policial brasileña: golpes, gases lacrimógenos, bastones y violencia abundaron en la tribuna y el duelo tuvo estuvo demorado durante 36 minutos antes del arranque del segundo tiempo.

Lanús, que fue campeón de la Copa Sudamericana en 2013 y finalista en la edición de 2020, jugará su segunda semifinal consecutiva. En 2024, llegó a esa instancia y cayó con Cruzeiro (que luego perdió la final con Racing).